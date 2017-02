Detidas en Vigo 4 persoas, xefas dunha rede que introducía ilegalmente en España inmigrantes guatemaltecos

A Policía Nacional da Comisaría de Vigo desarticulou unha organización criminal que se dedicaba a introducir de forma irregular en España a inmigrantes procedentes de Guatemala, nunha operación que se saldou con catro detidos e outras 21 persoas investigadas.

Segundo informaron fontes policiais, os xefes desta rede eran tres mulleres e un home, de nacionalidade guatemalteca, e todos membros dun mesmo clan familiar.

A investigación iniciouse o pasado mes de outubro, cando a Policía soubo que un grupo de cidadáns de Guatemala podería estar a favorecer a inmigración ilegal de compatriotas seus utilizando cartas de invitación para facilitar a súa entrada ao espazo Schengen.

Para iniciar os trámites, a organización cobraba aos inmigrantes, aos que captaba con axuda dun grupo de persoas no país de orixe, 3.000 euros por anticipado, e enviábanlles 600 euros en efectivo para que non levantasen sospeitas ao cruzar a fronteira como turistas. Así mesmo, lles aleccionaban sobre como debían comportarse ao chegar a España e como responder ás eventuais preguntas que puidesen facerlles nos postos de aduanas e control de fronteiras.

DÉBEDA

Un responsable da organización recollía a estas persoas no aeroporto e, inmediatamente, retiráballes os 600 euros, e esixíalles outros 1.300 euros pola realización da carta de invitación. En todo caso, explicaron fontes policiais, as débedas que contraían as vítimas nunca eran inferiores aos 6.000 euros e chegaron ata os 8.000 euros.

A rede establecía un férreo control sobre esas persoas, ás que esixía entregas periódicas de diñeiro para satisfacer esas débedas, e obrigáballes a traballar ilegalmente en labores de servizo doméstico e xardinaría.

CARTAS DE INVITACIÓN

Para levar a cabo a súa actuación, a organización contaba coa colaboración interesada de cidadáns españois ou estranxeiros que residen legalmente en España, que eran os que tramitaban as cartas de invitación en favor dos inmigrantes guatemaltecos.

Unha vez que esas persoas chegaban a Vigo, inscribíanse no padrón utilizando o domicilio dos colaboradores da rede, e accedían así a axudas sociais e á sanidade pública.

Esta actividade ilegal reportaba grandes beneficios á organización, cuxos membros non dubidaron en lucrarse mesmo á conta das súas propios familiares e amigos.

As dilixencias practicadas polo grupo de UCRIF da Brigada de Estranxeiría e Fronteiras da Comisaría de Vigo foron postas a disposición do Xulgado de Instrución número 5 da cidade olívica.