Un xulgado anula a resolución municipal pola que se paralizaron as obras de saneamento do Concello de Gondomar

O xulgado Contencioso Administrativo número 2 de Vigo anulou a resolución municipal pola que se paralizaron as obras de saneamento no Concello de Gondomar.

Diso informou este xoves a Xunta nun comunicado no que tacha de "actuación irresponsable" ao Concello de Gondomar por non permitir terminar unha obra "de gran importancia e moi necesaria para o saneamento dos cursos fluviais do municipio" (Miñor e Zamáns).

Respecto diso, a Xunta anuncia que, tras esta sentenza, Augas de Galicia presentará unha reclamación polas consecuencias da parálise e por deixar de executar máis de 1,7 millóns de euros, así como "polo risco de descertificación dos fondos europeos cos que se financiou parte da obra executada".

Así mesmo, no caso de que se confirme esa descertificación, Augas de Galicia reclamará ao concello as cantidades que se deban devolver a Europa.

Segundo relata o Goberno galego, a finais de 2015 o Concello de Gondomar, a través dunha resolución do concelleiro delegado da área de urbanismo, paralizou as obras de mellora da rede de saneamento para solucionar problemas de infiltracións de augas residuais que executaba Augas de Galicia por valor de tres millóns de euros.

Así, o xulgado dá a razón a Augas de Galicia ao estimar o recurso presentado polo organismo autonómico, e lamenta "unha actuación contraria ao principio de boa fe, confianza lexítima e lealdade institucional" por parte o Concello.

Ademais, sinala que o concelleiro delegado da área de urbanismo non tiña competencia para ordenar a paralización das obras e que foi en contra do acordo plenario previo.