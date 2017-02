Fomento confía nun acordo co Concello de Madrid sobre a 'Operación Chamartín'

O ministro de Fomento, Íñigo da Serna, confía en alcanzar un acordo co Concello de Madrid sobre a Operación Chamartín, o desenvolvemento cara ao Norte do Paseo de la Castellana de Madrid, no que está involucrada a construtora galega San José, aínda que admite que "non se antolla fácil".

Da Serna asegurou confiar en "a vontade de acordo das administracións", sobre todo despois de que Concello transmitiulle "máxima predisposición e optimismo" para o desbloqueo da operación.

"Creo que ten que haber vontade de acordo e esa vontade existe", declarou o ministro tras visitar unhas obras ferroviarias ao sur de Madrid. Así mesmo, avogou por seguir "mantendo o diálogo para poder alcanzar unha posición común".

O titular de Fomento chamou no entanto a "esperar" para saber se o acordo alcánzase e ver cal pode ser a solución final, xa que de alcanzalo "sería moi positivo para todos os madrileños".

"BOAS SENSACIÓNS" DO CONCELLO

Pola súa banda, o delegado de Desenvolvemento Urbano Sustentable do Concello, José Manuel Calvo, remarcou tamén o "complicado" da negociación sobre o desenvolvemento urbanístico, "debido ás dimensións do proxecto" e asegurou que o Consistorio madrileño está a recibir "boas sensacións" por parte do Ministerio de Fomento e son "optimistas".

"Pensamos que estamos preto do acordo", reiterou Calvo, á vez que afirmou que "se achegaron posturas nalgunhas cuestións" como a de que a estación de Chamartín ten que ser "o principal eixo da operación".

"Os madrileños o que necesitan é unha moi boa estación e que unha operación deste tipo fágase para mellorar a estación e non para que gañe diñeiro un banco ou para que se beneficie un particular", concluíu o edil.