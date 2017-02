O presidente do comité de empresa de Navantia Ferrol, Javier Galán (CC.OO.), volveu a mostrar publicamente a súa oposición e a do resto de integrantes da representación laboral a que o actual presidente da compañía naval pública, José Manuel Revuelta, continúe no cargo. Así, asegurou que el é "o cancro máis importante que ten esta compañía, polos motivos xa reiterados noutras ocasións".

Ademais, engadiu que eses motivos se viron agudizados polo incumprimento por parte da dirección da sentenza do Tribunal Supremo (TS) que invalidou o IV Convenio colectivo e obriga á compañía a rexer as súas relacións laborais cos traballadores a través do texto do III Convenio.

Ademais, o representante sindical tamén quixo "xustificar" o feito de que Revuelta siga no cargo en dúas posibilidades. "Que é un inútil e o Partido Popular no seu momento non tiña a quen colocar nas empresas públicas", afirmou, ou, segundo engadiu, "a outra posibilidade, e pola que apostamos desde o comité de empresa, é que seguen directrices do PP de colocar a persoas desta categoría para tentar acabar coas poucas empresas públicas que quedan neste país".

ASEMBLEA

Estas aseveracións realizounas Javier Galán ás portas do estaleiro ferrolán e tras manter unha asemblea xeral de traballadores na que os seus representantes lles deron traslado de diferentes medidas de presión que teñen previsto pór en marcha ao longo dos próximos días, para mostrar o seu rexeitamento á non aplicación por parte da compañía do convenio colectivo que por sentenza firme obrígaselles.

Entre as propostas referendadas decidiuse "suspender o tres mesas de negociación actualmente abertas, como a de igualdade entre traballadoras e traballadores". "Outra a de subcontratación, e unha terceira da problemática cos técnicos superiores", abundou.

Ademais, Galán tamén asegurou que se van a tomar medidas para aplicar "unha redución drástica das horas extraordinarias, un problema endémico desde hai moitos anos, e que se viu acrecentado pola decisión do señor Revolta de aplicar un novo modelo organizativo de construción de buques en Navantia".

Unha terceira medida de protesta serían tamén "accións por dentro da fábrica coa implicación do propio persoal". "E que non queremos facer públicas ata o momento da súa realización, para evitar que se decate a propia dirección, xa que van estar dirixidas fundamentalmente facía estes e na propia factoría", agregou.

CONCENTRACIÓN ANTE FACENDA

Por último, Javier Galán tamén asegurou que os traballadores do sector naval en Ferrol teñen previsto realizar unha saída ao exterior das murallas, cunha marcha a pé e posterior concentración ante a sede de Facenda nesta cidade.

"Sería o mesmo día para todos os centros do Estado, con concentracións ante as delegacións de Facenda en Ferrol, Baía de Cádiz, Cartaxena e Madrid", segundo ha avanzando, á vez que puntualizou que esa mobilización se celebrará "previsiblemente o vindeiro xoves, 16 de febreiro, unha data que está pendente de ser confirmada por todos os centros de traballo".

O representante de CC.OO. incidiu en que durante estas concentracións "entregaríanse escritos" para que lles concedan "audiencia para que na comisión oportuna do Ministerio de Facenda dean conta de se van dar autorización para que se cumpra a sentenza do Tribunal Supremo".

Ademais, "tamén está pendente de ratificación" un peche dos delegados de Navantia na sede central da Sociedade Estatal de Participacións Industriais (SEPI), en Madrid, da que forma parte Navantia, e que sería "secundado de maneira solidaria polos propios traballadores, cun peche nos seus centros de traballo", segundo o comité, en todo o Estado.