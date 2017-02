O Supremo recorre ao TJUE por dúbidas sobre a cláusula hipotecaria de vencimiento anticipado, ante un recurso de Abanca

O Tribunal Supremo expuxo ao Tribunal de Xustiza da Unión Europea dúas cuestións prexudiciais en relación coa interpretación da normativa comunitaria en materia de cláusulas de vencimiento anticipado dos contratos hipotecarios.

En concreto, o Alto Tribunal cuestiona se, cando un enunciado da cláusula (o relativo á falta de pagamento dunha cota) considérase abusivo, é posible manter como válidos os restantes. É dicir, se é posible separar os distintos elementos autónomos dunha cláusula con varios enunciados.

"A dúbida, pois, consiste en se pode facerse unha declaración parcial de abusividade dunha cláusula mantendo a validez da parte que non se considera abusiva", resume o Supremo na formulación das cuestións.

Unha vez eliminado o enunciado considerado abusivo, a cláusula podería someterse a unha nova análise de abusividad. O Supremo expón se, unha vez obtido un resultado "razoable e transparente" da nova análise de abusividad, podería considerarse "válido e eficaz" o clausulado restante.

"A delimitación e expulsión do elemento abusivo, con mantemento do contido válido da cláusula, non supón unha integración ou substitución xudicial do contido contractual, senón simplemente a concreción de que elementos dun pacto son abusivos e, por tanto, non poden vincular ao adherente consumidor, e que outros poden manterse por non ser abusivos e, en consecuencia, ser válidos, vinculantes e útiles para as partes", indica o tribunal.

Por outra banda, o Supremo expón ao TJUE se un tribunal nacional pode determinar que a aplicación do seu Dereito é máis vantaxosa para un debedor hipotecario, aínda que supoña unha execución hipotecaria, que sobreseer o proceso xudicial e que o debedor quede exposto a unha execución ordinaria tras unha sentenza firme nun xuízo declarativo.

É dicir, pide ao Tribunal Europeo que se pronuncie sobre o alcance das facultades dun tribunal nacional, unha vez declarada a abusividade dunha cláusula de vencimiento anticipado, de "aplicar supletoriamente unha lexislación interna que poida resultar máis favorable ao consumidor".

O Supremo expón ao TJUE estas cuestións antes de pronunciarse sobre un recurso de casación interposto por Abanca contra unha sentenza da Audiencia Provincial de Pontevedra que declaraba a nulidade dunha cláusula de vencemento anticipado.

REFLEXIÓN SOBRE O SISTEMA HIPOTECARIO

O Alto Tribunal contextualiza estas dúbidas na realidade socioeconómica na que se enmarca a concesión do préstamo hipotecario sobre o que se ditou sentenza.

Entre outras afirmacións, reflexiona sobre que a interrelación entre a concesión masiva de créditos hipotecarios a familias para compra de vivenda e as garantías do prestamista "pode ter como efecto que a imposibilidade de recuperación dos créditos morosos polo proceso especial de execución hipotecaria implique unha contracción do crédito a futuro, dificultando extraordinariamente o acceso á vivenda en propiedade".

Ademais, sinala que "esta preocupación non é só española", pois "o Libro Branco da Comisión Europea sobre a integración dos mercados hipotecarios primario e secundario en Europa, de 2007, instou os Estados membros a facer máis eficientes os seus procedementos de alleamento forzoso, por considerar que a ineficiencia destes procesos é un factor que encarece os custos dos préstamos hipotecarios e do refinanciamento".