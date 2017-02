O Parlamento insta á Xunta a convocar o proceso selectivo para a cobertura de postos no Centro de Transfusión

Todos os grupos con representación no Parlamento de Galicia aprobaron este xoves unha proposición non de lei presentada por En Marea na que se insta á Xunta a "dar inmediato cumprimento" á sentenza e ao acordo para a convocatoria dun proceso selección para a cobertura de postos no Centro de Transfusión de Galicia.

A iniciativa, defendida por En Marea, lembraba que este proceso selectivo, aprobado polo Padroado da Fundación en decembro de 2014, convócase "en cumprimento das sentenzas firmes recaídas sobre as demandas formuladas contra a oferta de emprego convocada por esta fundación en xuño de 2005".

O total de prazas a convocar neste proceso selectivo quedou establecido en 73, distribuídas en 3 de medicamento hematoloxía-hemoterapia, 16 de medicamento xeral, 4 de técnico superior, un responsable de comunicación, 23 de enfermaría, 11 técnicos especialistas de laboratorio, dous de promoción de doazón, un auxiliar administrativo, dous auxiliar de clínica e laboratorio, un auxiliar de informática e 9 celadores.

Con todo, En Marea denunciou que, a día de hoxe, esta oferta pública de emprego "non foi efectivizada", polo que reclamou á Xunta, co apoio do resto dos grupos, o seu "inmediato cumprimento".

REDUCIÓN DE XORNADA

Por outra banda, os grupos parlamentarios aprobaron tamén por unanimidade, na Comisión de Sanidade, unha proposición non de lei presentada polo BNG para flexibilizar e ampliar os permisos de redución de xornada por coidado de fillos con enfermidades graves.

Segundo apunta a iniciativa, presentada polo BNG, á Resolución do 24 de febreiro de 2016 da Dirección Xeral de Función Pública realiza unha interpretación restritiva destes permisos, recollendo que se concederá unha "redución por horas completas de ata catro horas ou a metade da duración da xornada de traballo diaria como máximo" para o coidado de fillos enfermos.

A proposición aprobada polos grupos insta á Xunta a cambiar este texto por outro no que se recolla que se "concederá unha redución por horas completas canto menos catro horas da duración da xornada de traballo diaria".