Leiceaga (PSdeG) non contempla unha moción de censura a Xulio Ferreiro na Coruña

O portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, afirmou que non contempla unha moción de censura ao alcalde da Coruña, Xulio Ferreiro, despois de que este perdese a cuestión de confianza vinculada á aprobación do orzamento municipal.

Ferreiro (Marea Atlántica) someteuse o sábado a unha cuestión de confianza nun pleno extraordinario, e perdeuna polo voto de PP e PSOE. A única concelleira do BNG votou a favor na procura dunha "oposición construtiva".

Preguntado este xoves por como ve a posibilidade dunha moción de censura no Consistorio herculino, Ferreiro limitouse a responder que el non contempla "ningunha posibilidade deste tipo".