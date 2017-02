A Fundación Luís Seoane profundará no mundo editorial na programación deste ano, segundo informou o concelleiro de Culturas, José Manuel Sande, nun acto acompañado pola directora da entidade, Silvia Longueira. Así, en outubro acollerá unha mostra con motivo dos 80 anos da publicación do primeiro libro de Seoane.

Sande, presidente do padroado da entidade, destacou o desenvolvemento de diversas actividades vinculadas á figura do intelectual, así como pola aposta na vertente editorial do creador.

En concreto, en outubro exhibirase a mostra '80 anos de 13 estampas da traizón', unha exhibición comisariada por María Antonia Pérez e Silvia Longueira con motivo do aniversario da publicación do primeiro álbum de Luís Seoane en Buenos Aires.

A Fundación que leva o seu nome acollerá tamén o proxecto 'Como se imprime un libro? Artes gráficas e impresores en Arxentina', comisariada por David Carballa. Nela, preséntase "a época dourada" da impresión no país suramericano, segundo expúxose na presentación.

OUTRAS PROPOSTAS

Estas dúas mostras coincidirán tamén no tempo cunha intervención da artista galega Tamara Feijóo, aínda que antes, entre o 30 de xuño e o 8 de outubro, Kiko Pérez e Carlos Maciá exporán a súa obra na citada sede.

Tamén haberá outras propostas como 'Conversas con Xavier Correa', que terán como punto de partida a mostra 'Os días pintados" que a Fundación Luís Seoane acolle nas súas salas desde o pasado 27 de xaneiro.