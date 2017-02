A Comunidade de Montes de Baíña, en Baiona, saíu ao paso das acusacións dunha gandeira, Diana Pino, con quen se atopan en litixios polo uso dos montes comunais para pasto das súas vacas, e rexeitaron que o conflito teña unha orixe machista, á vez que advertiron de irregularidades na granxa que a muller ten na zona.

A orixe do conflito está no feito de que os comuneiros presentaron unha denuncia porque Diana Pino deixaba ás súas vacas pastar libremente e, segundo explicaron este xoves nunha rolda de prensa, os animais causaban danos nas leiras e plantacións da Comunidade de Montes, á que esta gandeira non pertence.

O avogado Juan Blanco, e o presidente dos comuneiros, Juan Domínguez, explicaron que existe unha sentenza firme, que obriga a Diana Pino a recluír ás súas vacas nun recinto, e prohíbelle o pasto libre en terreo comunal. Segundo advertiron, a gandeira non cumpriu dita resolución, e víronse "obrigados" a interpor unha demanda de execución de sentenza.

Pero o enfrontamento ten outra vertente, e é que Pino denunciou á Comunidade de Montes por non aceptala como membro desta entidade. Mentres que Diana Pino sostén que cumpre os requisitos para ser comuneira e que esa negativa responde o feito de que é unha muller (así o expuxo nun comunicado hai días), a entidade de montes subliñou que nin cumpre eses requisitos nin a granxa ten as condicións de seguridade e sanidade animal que esixe a lei.

DEMANDA DESESTIMADA

A Comunidade de Montes explicou que Diana Pino non pode ser comuneira nin beneficiarse do uso do monte comunal porque a granxa que posúe non é a súa vivenda habitual e non é veciña nin está integrada na parroquia, coa que "non ten vinculación".

Ademais, lembrou que a demanda que interpuxo foi desestimada, e que hai informes achegados á causa xudicial, tanto por parte de Seprona (Garda Civil) como do Concello de Baiona, que constatan que a granxa non ten abastecemento de auga potable, xera problemas de verteduras ao non ter sistema de evacuación dos residuos dos animais, non hai accesos e non dispón de licenza de primeira ocupación.

O presidente dos comuneiros foi máis aló e mesmo alertou do risco que supón esa instalación "a 400 metros do encoro de Baíña", que abastece de auga potable a Baiona.

O Concello baionés saiu ao paso rapidamente desas insinuacións e garantiu a calidade da auga que consomen os seus veciños.

Así, e á marxe do preito entre a comunidade e a gandeira, que é unha cuestión "particular", tanto fontes municipais como da propia concesionaria que xestiona o abastecemento, aseguraron que todas as análises certifican esa "calidade excelente" da auga.

VERSIÓN DE DIANA PINO

Pola súa banda, Diana Pino, en declaracións a Europa Press, insistiu en que a granxa é a súa vivenda habitual, con auga potable (aínda que non da traída) e enerxía a través de placas solares. Tamén insistiu en que, como perceptora de axudas, é sometida periodicamente a inspeccións veterinarias e "nunca" tivo ningunha sanción.

"A miña explotación é o traballo de 17 anos. Non entendo as mentiras, nin que tenten por todos os medios que me vaia. É moi doloroso", lamentou, á vez que xustificou que as súas cabezas de gando, ao redor dun centenar, pasten de forma libre, posto que así o require unha explotación de tipo extensivo. No entanto, negou que as vacas causasen danos en peches ou en leiras.

Diana Pino recalcou que ten informes da Policía Local que acreditan a súa residencia na granxa e que solicitou ata en oito ocasiones á Comunidade de Montes que acepten integrala na entidade. "Parece que lles molesta que unha muller poida dirixir unha explotación gandeira. Parece que lles molesta que sexa eficiente, traballadora", incidiu, e criticou que ao resto de comuneiros non se lles esixa tanto como a ela.