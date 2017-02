O PSdeG promoverá unha norma para defender aos usuarios ante as eléctricas, tras a posición do TC fronte á Xunta

O portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, anunciou que o seu grupo promoverá unha norma no Parlamento galego, co obxectivo de que esta chegue ao Congreso dos Deputados e poder defender aos usuarios ante as compañías eléctricas.

Así se pronunciou despois de que o Tribunal Constitucional declarase nulos varios preceptos da lei da Xunta que regulaba o cobro das eléctricas aos usuarios.

"Cremos que hai fórmulas para volver situar isto no debate, enviando ao Congreso unha nova regulación desde o Parlamento que permita defender esa posición", afirmou.

Respecto diso, explicou que a postura "consiste en que as compañías eléctricas non poidan cobrar por equipos que están instalados nas vivendas antes de que estean operativos, antes de que funcionen; e que teñen a obrigación de facturar polo consumo efectivo aos usuarios a non ser que os usuarios autoricen outra forma de cobro".

"Que non sexa o habitual que che cobren por estimación sen que o usuario teña nada que dicir", profundou, antes de apostilar que esta reclamación "parece razoable".

Leiceaga asegurou que impulsarán "que esa posición de Galicia sexa defendida nas mellores condicións e utilizando os medios que se teñen, que é aprobando no Parlamento unha norma que poida ser enviada ao Congreso para que isto sexa así".