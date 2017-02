Dimite a metade dos membros do tribunal de selección de actores para as últimas obras do Centro Dramático Galego

Tres do seis membros do tribunal de selección dos actores para as últimas producións do Centro Dramático Galego (CDG), as pezas 'As galas do defunto' e 'A filla do capitán', da triloxía de Valle-Inclán 'Martes de Entroido', presentaron a súa dimisión deste órgano de contratación.

En concreto, renunciaron como vogais a persoa que ía dirixir 'As galas do defunto', Tito Asorey, e a actriz e dramaturga Vanesa Martínez Sotelo. Ademais, tamén dimitiu a secretaria do tribunal, Manuela Domínguez. Completaban este órgano Marta Pazos como presidenta, e Eugenia Romeu Baamonde e María José 'Fefa' Noya (actual directora do CDG) como vogais, que continúan.

Fontes da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) consultadas por Europa Press explicou que os motivos destas renuncias "son persoais", polo que non pode facelos públicos. Con todo, aseguraron que o proceso "segue adiante" co novo tribunal, que "xa está nomeado".

De feito, o tres dimisionarios xa foron substituídos, de maneira que o tribunal agora compono Uxía Pereiro e Ruth Balbís, como vogais; e María Pilar Rodríguez, como secretaria; xunto cos outros integrantes que permaneceron nos seus postos.

Entre os motivos, segundo outras fontes explicaron a Europa Press, está a posta en cuestión da "liberdade creativa" da dirección ao, supostamente, imposibilitar a contratación de varias persoas que podían querer elixir os directores á hora de seleccionar o elenco.

E é que, segundo explicaron estas fontes, no momento de contratar aos actores, desde fai "un par de anos", a administración aplica criterios "de función pública" que, recalcan, pon "trabas" que "dificultan" a creación artística. Ademais, sinalaron que este feito puido tamén "ser un dos motivos de renuncia" do anterior director do CDG, Manuel Guede.

"FALTA DE ACORDO"

Precisamente, leste mesmo xoves, despois de que a Agadic publicase a lista definitiva de persoas seleccionadas para a realización das probas de interpretación, e a preguntas de Europa Press, Tito Asorey remitiu un comunicado no que fai pública a súa renuncia "debido á falta de especificación sobre a dirección" de 'As galas do defunto'.

Segundo explica no texto, esta renuncia foi presentada o pasado 27 de xaneiro ante a "falta de acordo" coa administración en canto ao procedemento xurídico que regula a selección do elenco desta montaxe e cuxa aplicación, á súa parecer, "dificultaba enormemente o proceso artístico".