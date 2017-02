A Xunta publica este xoves o decreto para regular as vivendas de uso turístico, ao que poderán acollerse unhas 10.000

A Xunta publicará este xoves o decreto que regulará as vivendas de uso turístico, que entrará en vigor dentro de tres meses --o 10 de maio-- e ao que estima que se poderán adherir ao redor de 10.000 vivendas en toda Galicia, a maior parte delas situadas na franxa costeira e nos núcleos urbanos galegos.

A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, presentou o decreto este xoves en Vigo, onde lembrou que esta nova categoría de aloxamentos --que foi elixida por un 30% dos viaxeiros internacionais entre os anos 2013 e 2014-- súmase aos apartamentos turísticos e vivendas turísticas, xa reguladas desde o ano 2011.

En concreto, poderanse acoller ao novo decreto as vivendas de particulares cedidas a terceiras persoas na súa totalidade --non por estancias--, de forma reiterada --dúas ou máis veces ao ano, podendo ser cedida ao longo de todo o ano ou só por algúns meses--, a cambio de contraprestación económica, e para unha estancia de curta duración --menos de 30 días--.

Estas residencias deben estar "suficientemente amobladas", contar cos aparellos e aveños mínimos, e ter calefacción se se oferta fóra do verán. Tamén debe haber un teléfono de contacto as 24 horas do día --pode ser o móbil do propietario--, servizo de asistencia, seguro de responsabilidade civil e un rótulo informativo de que hai follas de reclamación dispoñibles.

"Só quedan fóra as vivendas ilegais", remarcou o director de Competitividade en Turismo de Galicia, José Luís Mestre, que indicou tamén que estes inmobles están exentos do IVE e débense declarar como rendementos obtidos no IRPF.

CESIÓN DE VIVENDAS

As vivendas poderán ser alugadas polos mesmos propietarios, por empresas turísticas ou por intermediarios, e, en caso de incumprimentos ou infraccións, poderase sancionar tanto aos donos como ás empresas comercializadoras. Os concellos e as comunidades de veciños tamén poderán establecer certas limitacións a estas vivendas.

Para o inicio da actividade, o decreto establece simplemente a obrigatoriedade de presentar unha declaración responsable ante Turismo de Galicia. Tras iso, procederase á súa inscrición no Rexistro de Empresas de Actividades Turísticas de Galicia (REAT) --que require o pago dunha taxa única de 56,26 euros--.

OBXECTIVOS

Segundo manifestou Castro, o obxectivo deste decreto é suprimir "o baleiro" na regulación no que respecta a vivendas de uso turístico e, con iso, erradicar o impacto económico e social, ademais de garantir a seguridade de propietarios e usuarios, dar seguridade xurídica e satisfacer aos usuarios e ao sector.

Entre todas as comunidades autónomas acordáronse unhas bases homoxéneas para regular este tipo de vivendas, aínda que Castro puxo en valor que o decreto galego foi "acordado co sector" e "é o menos restritivo", posto que "non esixe un mínimo de habitacións, nin de estancias, nin de metros cadrados, nin wifi, nin follas de reclamación en inglés", etc.