O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, esquivou este xoves a polémica aberta nas redes sociais por un 'retuit' do seu vicepresidente, Alfonso Rueda, a un comentario de mofa sobre a derrota do Celta.

"Espero que ninguén lle bote a culpa á Xunta de que o Celta non pasase á final da Copa. Pero todo é posible", comentou, ao ser preguntado na rolda de prensa posterior á reunión semanal co seu gabinete sobre a actividade do seu 'número dous' en Internet.

Tras asegurar que ten "pouca información" do "mundo do Twitter", a través do cal, por exemplo, a presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, esixiu a Rueda unha rectificación, Feijóo evitou profundar no asunto.

O que si dixo é que gozou "moito" cando o equipo celeste eliminou da Copa do Rei ao Real Madrid e que o mércores se apenó "bastante" ao ver que caía eliminado fronte ao Arabés. "Así é o fútbol, pero hai xente que utiliza o fútbol para todo... ata para botarlle a culpa aos demais da situación do estadio que debe xestionar", sentenciou.

"ACTUAR" DESPOIS DE "SOBREACTUAR"

Deste xeito entrou Feijóo na polémica inicial, motivada pola suspensión do partido de Liga entre o Celta e o Real Madrid, para asegurar que "se os técnicos aconsellan pechar o campo, hai que pechalo, por seguridade". Pero engadiu: "O que me preocupa é que facía tres días celebrouse un partido alí".

Devandito isto, lanzou unha mensaxe ao rexedor vigués, o socialista Abel Caballero, a quen non nomeou. "Despois de sobreactuar, o que hai que facer é actuar, e solucionar os problemas de Balaídos", resolveu.

ESTACIÓN DE VIGO

Por outra banda, preguntado sobre a urxencia ou non de licitar a estación viguesa de Mayne, lembrou que a denominada 'lei exprés' está concibida para suplir a falta de plan da cidade, sen o cal o concello non pode conceder licenzas.

Por esa vía tramitarase, como lembrou, a estación intermodal; e poderase motivar tamén que o centro comercial que se situará na outra estación é "unha infraestrutura de interese xeral". "Só queremos resolver un problema que este goberno non creou. Ao contrario, está a disposición de Vigo para resolver cada problema que se expoña", finalizou.

Adicionalmente, o Consello da Xunta autorizou este xoves o decreto polo que se aproba o cambio de titularidade dun tramo da rúa Emilia Pardo Bazán por parte da Deputación de Pontevedra ao Concello de Vigo.