A muller do alcalde de Boborás declara este venres como investigada no proceso contra el por delito urbanístico

O Xulgado de Instrución Número 1 do Carballiño (Ourense) admitiu a trámite a ampliación da querela presentada contra o alcalde de Boborás (Ourense), Cipriano Caamaño, por un suposto delito de falsificación documental, tráfico de influencias e delito contra a ordenación do territorio, en relación á legalización dunha vivenda da súa propiedade.

O foco da investigación é a suposta falsificación da documentación urbanística relativa a unha parcela no núcleo da Almuzara, onde se certificou a existencia en 1999 dunha vivenda que foi construída 10 anos despois.

Como consecuencia desta ampliación da querela, da que informou Moveboborás, foron citados a declarar en calidade de investigados a muller do alcalde, M.C.C., e o redactor xefe do plan de ordenación municipal (PXOM), L.P.J.

A petición de ampliación da querela foi presentada en dicembre do ano pasado e admitida a trámite en xaneiro deste ano, sendo chamados a declarar ambos os investigados o 27 de xaneiro, aínda que ditas declaracións finalmente suspendéronse e pospuxéronse ata este venres.

Na causa xa declarou no seu día como imputado Caamaño, quen defendeu no seu día ter "a conciencia tranquila" e atribuíu a falsidade en documento público enunciada a "un erro" do técnico municipal de urbanismo que escribiu unha certificación a catastro sobre a vivenda do rexedor.

No seu día, durante a súa declaración, o rexedor afirmou que a data de 1999 está posta por un erro do técnico de urbanismo que escribiu o documento a man e atribuíu a súa firma ao pé do documento a unha "falsificación por alguén".

"ÁNIMO DE ALTERAR A REALIDADE XURÍDICA"

O escrito da acusación pública sostén que o alcalde "emitiu e asinou" en marzo de 2010 un certificado en que "fai constar" que unha vivenda situada nunha leira súa e da súa esposa "está terminada desde 1999". A actuación do alcalde foi "a propósito de que faltaba á verdade", esgrime.

Fiscalía considera que o fixo co "ánimo de alterar a realidade xurídica e permitir a inclusión da leira" na PXOM de Boborás, dentro do núcleo tradicional da Almuzara, e "para permitir a legalización desa construción".

"Para iso presentou ao catastro, por vía electrónica, unha declaración para dar de alta a construción urbana de dúas plantas e 110 metros cadrados, na leira, e achegou a certificación na que se indica como data de construción o ano 1999 a propósito de que dita construción foi posterior ao ano 2007", segundo o escrito.