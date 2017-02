Canto defraudaron os grandes patrimonios de Galicia?

Os defraudadores do erario público baixaron en 2015 con respecto ao 2016. Un descenso que a Xunta di que se debe as medidas de control establecidas durante a crise. Así, se hai dous anos se defraudraon 250 millóns, o pasado ese número baixou a 139 millóns.E deses 139 millóns, 36,3 foron produto das manobras fiscais evasoras dos grandes patrimonios do país.

Feixe de billetes | Fonte: 1.bp.blogspot.com

Ao longo do pasado ano realizáronse 2310.000 autoliquidacións, un 6% máis que en 2015, e delas, os servizos de control do fraude fiscal da Xunta, detectaron eses 139 millóns adicionais non declarados de forma legal. Un diñeiro que recadou logo de obrigar aos infractores a realizar 23.000 liquidacións adicionais.

Tamén se realizaron 517.000 valoracións, un 1,1% máis que o pasado ano e o aprazamento de pagos tamén se reduciu un 14%. “Todo isto indica que a situación económica mellora”, salientaba o presidente galego, Alberto Núñez Feijóo na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta. Tamén salientou que nos Orzamentos está previsto un plan especial antifraude para obter 20 millóns máis