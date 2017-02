O 'Plan Proxecta', impulsado pola Consellería de Educación en colaboración con outras carteiras da Xunta, desenvolverá ao longo deste curso 2016/17 un total de "791 proxectos" nos que participarán ao redor de 91.000 alumnos de 428 centros educativos dependentes da Administración galega.

Este xoves compareceu na Cámara galega o director xeral de Educación, Manuel Corredoira López, onde deu conta do desenvolvemento do 'Plan Proxecta' para o presente curso a petición do grupo popular.

Alí, Corredoira explicou que o programa desenvolverá preto de 800 proxectos nos centros educativos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no que estarán implicados preto de 5.300 docentes e participarán 91.000 alumnos, o que supón un "incremento do 7%" respecto ao curso pasado.

Este plan, creado fai catro anos, busca "a implicación" do alumnado e docentes en base a "proxectos interdisciplinares" que teñen como obxectivo "transmitir valores transversais no proceso de aprendizaxe".

Así, segundo Corredoira, trátase de "abrir paso a unha nova metodoloxía na aprendizaxe" no que materias clásicas como "as matemáticas ou a bioloxía" compleméntense con "o ensino de idiomas, as novas tecnoloxías ou a robótica", así como con "valores sociais como o respecto, a liberdade individual ou a convivencia".

Deste xeito, a responsable da área de Educación da Xunta incidiu en que "non se pode confundir investir máis con investir ben", polo que é "fundamental" implementar estas prácticas para tratar de lograr "un sistema educativo integrado e integrador".

NOVIDADES ESTE CURSO

Así as cousas, o 'Plan Proxecta' incorpora leste curso "nove novos programas" que se desenvolven en colaboración con outros departamentos da Xunta.

En concreto, tres deles dependen da Consellería de Educación, que impulsa iniciativas relacionadas con "dinamización lingüística", o "fomento do coñecemento do patrimonio audiovisual europeo" e a "educación en valores e cidadanía global".

Por parte da carteira de Política Social incorpóranse tres novas iniciativas: o 'Voluntariado Miúdo' --destinada a "reforzar a educación en valores solidarios"--, 'Aulas I+I' --inclusión nas aulas de persoas con capacidades diferentes-- e 'Conecta Cultura' -- "abordaxe positiva da multiculturalidad"--.

Ademais destes departamentos, tamén participan no plan a Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, a Consellería de Economía, Emprego e Industria e a carteira de Sanidade, que desenvolve través dunha campaña de fomento do uso do preservativo.

PRAZAS PROFESORADO MÚSICA

Por outra banda, na comisión de Cultura e Educación deste xoves, o grupo socialista, a través da deputada Concepción Burgo, acusou á Xunta de ser "ineficaces, prevaricadores ou as dúas cousas xuntas" polo traslado de profesores de música aos conservatorios, cuxa orde foi anulada por unha sentenza do TSXG.

Con todo, Corredoira negou as acusacións dos socialistas de que o traslado destes docentes produciuse "ad personam". Deste xeito, defendeu que os cambios se produciron para buscar un mellor "aproveitamento" dos recursos públicos dado que se ofertaron prazas de profesor de música en secundaria e que, paralelamente, as horas lectivas desta materia reducíronse tras a entrada en vigor da Lei Orgánica de Educación en 2006.