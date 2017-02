O CGPJ propón especializar un xulgado por provincia desde xuño para atender demandas por cláusulas adoito

A Comisión Permanente do Consello Xeral do Poder Xudicial (CGPJ) aprobou este xoves unha proposta de plan de urxencia para facer fronte ao previsible aumento de litixios sobre cláusulas chan en escrituras hipotecarias como consecuencia da recente sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea (TJUE) en relación coas cláusulas chan. A data de posta en marcha prevese para o 1 de xuño.

O órgano de goberno dos xuíces entende que o Real Decreto-Lei de medidas urxentes de protección de consumidores en materia de cláusulas chan solucionará por vía extraxudicial parte dos conflitos que se expoñan, pero sinala que as causas que vaian aos xulgados uniranse ás xa existentes sobre condicións xerais da contratación e protección de consumidores e usuarios.

Unha repartición masiva deste tipo de litixios a todos os órganos xudiciais da primeira instancia civil podería chegar a comprometer a capacidade destes para dar saída ao resto dos asuntos doutra natureza, polo que o CGPJ cre necesaria a adopción de medidas con carácter urxente e anticipándose á previsible entrada de demandas.

Preténdese así que no momento do rexistro e repartición das mesmas xa estean establecidos as canles para a súa atribución a uns órganos xudiciais concretos.

A solución que contempla o Consello Xeral do Poder Xudicial consiste na especialización dun Xulgado de Primeira Instancia en cada provincia, con competencia estendida a todo o territorio da mesma, que de maneira exclusiva e non excluínte coñeza da materia relativa ás accións individuais previstas na lexislación de condicións xerais da contratación e a protección de consumidores e usuarios.

A especialización faríase ao amparo do artigo 98.2 da Lei Orgánica do Poder Xudicial, que establece que o CGPJ "poderá acordar de maneira excepcional e polo tempo que se determine, con informe favorable do Ministerio de Xustiza, ouvida a Sala de Goberno e, no seu caso, a Comunidade Autónoma con competencias en materia de Xustiza, que uno ou varios Xulgados da mesma provincia e do mesma orde xurisdicional asuman o coñecemento de determinadas clases ou materias de asuntos".

REUNIÓN CON PRESIDENTES DE TSJ E XUÍCES DECANOS

A decisión sobre que Xulgados serán especializados tomaríase en estreita colaboración cos tribunais superiores de xustiza --cuxos presidentes foron convocados a unha reunión o próximo día 15 para estudar o plan-- e coas xuntas sectoriais de xuíces e maxistrados, para o que o día 21 manterase outro encontro cos xuíces decanos.

A proposta é especializar aqueles órganos que se ofrezan voluntariamente e, en caso de ausencia de voluntarios ou de que haxa varios na mesma provincia, elixir o Xulgado que se atope en mellor situación.

A competencia debe ser exclusiva e non excluínte, porque pola contra daríase unha resposta eficaz aos litixios relacionados coas cláusulas chan, pero se sobrecargaría ao resto dos Xulgados de Primeira Instancia cos asuntos de repartición xeral dos que quedasen excluídos os órganos especializados, segundo explica o órgano de goberno dos xuíces.

Esta é a razón de que a Comisión Permanente considerou que a competencia exclusiva e non excluínte deba ir acompañada de medidas de reforzo, adscribindo ao Xulgado especializado un ou varios Xuíces de Adscrición Territorial (JAT) que recibirían formación específica sobre a materia para reforzar os seus coñecementos e garantir menores tempos de resposta.

Entre as medidas de reforzo que se expoñen tamén figuran o nomeamento de letrados da Administración de Xustiza --antigos secretarios xudiciais-- e de funcionarios por parte das administracións competentes, así como a asignación de medios materiais.

A competencia territorial, que se estendería a toda a provincia, permitiría dar unha resposta idéntica en tempo e contido a todos os cidadáns, con independencia da localidade na que residan, destaca o CGPJ.

EN MARCHA EN XUÑO

O Consello considera que o plan debería porse en marcha o próximo 1 de xuño, de modo que os xulgados especializados poidan asumir as demandas que se produzan unha vez concluídos o catro meses que suman os prazos establecidos no Real Decreto-Lei 1/2017 para que as entidades de crédito adopten as medidas necesarias para dar cumprimento ás súas previsións e para que o consumidor e a entidade cheguen a un acordo ou se teña por concluído o procedemento extraxudicial.

O órgano de goberno dos xuíces cre que a adopción das medidas contempladas na súa proposta levaría unha serie de vantaxes, xa demostradas pola experiencia que supuxo a especialización de órganos xudiciais en materia de comercialización de produtos híbridos financeiros (preferentes).

O CGPJ considera que as medidas propostas contribuirían a aumentar a confianza do cidadán nos tribunais "ao darlle un servizo específico e eficaz fronte a un problema que lle abura".