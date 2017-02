O Goberno aproba este venres a creación do comité de expertos sobre o financiamento autonómico

O Consello de Ministros aprobará este venres a creación do comité de expertos que terá que elaborar unha proposta sobre a reforma do modelo de financiamento autonómico e que contará cun prazo de seis meses para presentar as súas conclusións, segundo confirmaron a Europa Press fontes gobernamentais.

En cumprimento dos acordos alcanzados pola Conferencia de Presidentes, o Consello de Ministros aprobará a creación de tres comisións de expertos, a primeira das cales se encargará da revisión do modelo de financiamento autonómico de face á súa modificación; a segunda fará a propio co sistema de financiamento local, en tanto que a terceira analizará a situación do sistema de dependencia.

O Goberno considera que os traballos que van realizar o tres comisións son fundamentais para a sustentabilidade dos servizos públicos básicos que prestan as administracións territoriais e que, grazas á mellora da situación económica, pódese afrontar agora a revisión dos sistemas de financiamento e avaliar a situación da dependencia, algo que non era posible anteriormente pola falta de ingresos.

O 'comité de sabios' sobre financiamento autonómico contará cun representante de cada comunidade autónoma e con outro membro en representación do Goberno central. As comunidades xa entregaron ao departamento de Cristóbal Montoro quen serán os seus representantes no citado grupo, entre os que destacan Francisco David Adama, proposto por Andalucía, que é profesor da Universidade de Sevilla e doutor en dereito e xa exerceu de secretario da comisión de reforma do modelo de financiamento en 2002.

Pola súa banda, Carlos Monasterio, catedrático de Facenda Pública da Universidade de Oviedo, será o representante de Asturias, mentres que Cantabria propuxo a Juan Rodríguez Poo, catedrático de Fundamentos da Análise Económica da Universidade de Cantabria. Aragón designou ao doutor en Economía e profesor titular de Economía Aplicada da Universidade de Zaragoza, Alain Conca.

Francisco Pérez García, director de Investigación do Instituto Valenciano de investigacións económicas e participante en comisións de expertos anteriores, será o representante da Comunidade Valenciana, á vez que o profesor da Universidade das Palmas e doutor en Ciencias Económicas e Empresariais Arturo Melián acudirá en nome de Canarias. Por Galicia, o representante será o catedrático da Universidade de Vigo Santiago Lago, experto en federalismo fiscal.

CATALUÑA NON PROPÓN EXPERTO

Illas Baleares nomeou a Guillem López Casanovas, que é catedrático de Economía da Universidade Pompeu Fabra de Barcelona, mentres que no caso Cataluña, desde a Generalitat indicaron ao Goberno que non proporán experto.

As mesmas fontes gobernamentais lamentan que a Generalitat de Cataluña non nomease a ningún experto en financiamento autonómico a participar nos traballos da Comisión, ao consideralo unha decisión pouco responsable que prexudica aos cidadáns cataláns, e especialmente ante as dificultades financeiras que a Comunidade segue presentando.

Do seu lado, a Comunidade de Madrid elixiu a Jorge Onrubia, director do Departamento de Economía Aplicada VIN da Universidade Complutense e experto en temas de Facenda Pública e sistema fiscal. O economista e profesor da Universidade de Murcia José Carlos Sánchez de la Vega será o representante da Rexión de Murcia.

O experto elixido por La Rioja é Juan José Rubio, catedrático de facenda Pública e Réxime Fiscal da Empresa na Universidade de Castela-La Mancha, da que tamén resultou elixido o catedrático de Economía Financeira e Contabilidade, Jesús Fernando Santos, en representación da comunidade castellanomanchega.

Ademais, Francisco Pedraja, catedrático de Economía Aplicada da Universidade de Estremadura, será o representante de Estremadura; Jaime Rabanal, licenciado en Económicas pola Universidade de Santiago de Compostela o será por Castela e León, e Miguel Anxo Pérez, profesor contratado doutor polo Departamento de Economía Aplicada da Universidade de Granada, na Facultade de Ciencias Sociais no Campus Universitaria de Melilla, o será por Melilla.

A COMISIÓN NON TERÁ MANDATO DE CHEGAR A UN ACORDO

A formulación que o Goberno pretende trasladar á comisión de expertos que se creará mañá é alcanzar un acordo sobre o novo modelo de financiamento que sexa estable --aínda que se poida ir revisando-- e que os ingresos non dependan tanto do ciclo económico, xa que en épocas de bonanza hai máis financiamento, mentres que en crise, os ingresos diminúen considerablemente. Trátase, en definitiva, de desvincular o sistema das oscilacións notables do ciclo económico.

A intención do Goberno, segundo as mesmas fontes, é acordar un "ideario básico" e "cuestións concretas" da reforma do sistema que sirva de base á discusión dos expertos, xa que establecer de antemán os temas sobre os que se ten que pronunciar a comisión, permitirá, segundo o Executivo, "enfocar" os traballos.

Ademais, a idea do Executivo é que o comité debata cuéstionelas pero sen a necesidade de chegar a un acordo, senón que posteriormente encargaríase o Ministerio de Hacienda de elaborar un informe que recollería as diferentes achegas dos expertos e mesmo podería facer propia algunha delas.

Para avanzar nos traballos, o acordo establece a creación dun relatorio no seo da propia comisión constituída por sete membros, dos cales un será o presidente da comisión de expertos e o resto serán nomeados pola propia comisión entre os seus membros.

APROBARASE NO CPFF

En canto ao desenvolvemento dos traballos da comisión de expertos, o Goberno contempla que se reúna en varias sesións, en cada unha das cales se tratarían uns determinados temas. A partir do falado nas devanditas sesións e os documentos achegados, o Ministerio de Facenda recollerá e sintetizará as propostas presentadas, que en última instancia deberán ser aprobadas no Consello de Política Fiscal e Financeira (CPFF).

Este órgano, de acordo co 'modus operandi' do Executivo, é quen terá a última palabra sobre o novo modelo de financiamento autonómico, xa que as propostas do comité de expertos non serán vinculantes. Na última fase das discusións, asegura o Executivo, será necesario compaxinar as actuacións deste órgano multilateral con reunións bilaterais, nas que se busque a través da negociación política o apoio necesario para a aprobación dun modelo consensuado.

FINANCIAMENTO LOCAL

Pola súa banda, a comisión de expertos para a revisión do modelo de financiamento local encargarase da revisión e análise do sistema de financiamento das Entidades Locais para a formulación posterior dun novo modelo de financiamento local baseado nos principios de solidariedade, suficiencia, equidade, transparencia, corresponsabilidade fiscal e garantía de acceso dos cidadáns aos servizos públicos básicos de prestación obrigatoria.

Este órgano colexiado estará composto por profesionais independentes de recoñecido prestixio propostos pola Administración Xeral do Estado e a Federación Española de Municipios e Provincias.

Para avanzar nos traballos, tamén se creará un Relatorio no seo da propia comisión, que terá que elaborar un informe final no prazo de seis meses. No mesmo incluiranse as conclusións e propostas que se consideren convenientes para a reforma do sistema de financiamento local. Unha vez aprobado, o informe será remitido á Comisión Nacional de Administración Local (CNAl) para a súa valoración.