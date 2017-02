Seis comunidades pedirán a condonación do FLA para o novo modelo de financiamento

Seis comunidades autónomas trasladaron xa ao Ministerio de Hacienda as súas reivindicacións de face ao novo modelo de financiamento, para que a reforma, que deberá aprobarse este ano, contemple a condonación das partidas do Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) que recibiron, segundo informaron a Europa Press en fontes gobernamentais.

Este instrumento financeiro foi creado polo Goberno no verán de 2012 cando os gobernos autonómicos tiñan pechados os mercados, e a través del desembolsouse desde entón ao redor de 100.000 millóns de euros.

En concreto, Andalucía, Murcia, Comunidade Valenciana, Aragón, Canarias --que recibe fondos dun instrumento de facilidade financeira parecido ao FLA-- e Baleares recollen esta demanda entre as súas propostas de face ao novo modelo de financiamento e, en todos os casos, argumentan esta petición en compensación pola débeda xerada pola infrafinanciación que consideran que padecen.

O Goberno admite, segundo as mesmas fontes, que podería aceptar dita demanda, pero só naquelas comunidades que reciben un financiamento por baixo da media nacional a través do modelo vixente na actualidade, aínda que non precisa que comunidades estarían nesta situación.

Ademais desta petición, outra proposta que se repite nalgunhas comunidades é a concesión de anticipos a conta dos fondos de converxencia, como é o caso de Cataluña, Murcia ou Baleares, proposta que o Goberno non ve mal aplicar no novo modelo de financiamento no caso de que se deseñen fondos sen entregas a conta.

FEDERALISMO FISCAL PARA CATALUÑA

No caso concreto de Cataluña, esta comunidade, xunto con Baleares, é a que vai máis aló nas súas reclamacións e pide avanzar cara ao federalismo fiscal, de modo que os tributos queden no territorio no que se recadan, como sucede agora en País Vasco ou Navarra. Así mesmo, aposta por utilizar un medidor do custo de vida, por exemplo o IPC ou aplicar o principio de ordinalidad, polo que tras a repartición dos fondos, se existen desigualdades, respéctese a orde orixinal.

Pola súa banda, Galicia quere garantir os custos reais dos servizos públicos e priorizar o financiamento da sanidade, mentres que Andalucía demanda unha maior armonización dos impostos entre comunidades para evitar o 'dumping fiscal', demanda á que se suman outras comunidades como Asturias e Castilla-La Mancha.

Ter en conta a poboación e os servizos públicos que se telen que ofrecer, así como a dispersión ou o envellecemento, son outras das propostas que se repiten nas comunidades. Neste caso, aparecen nas medidas propostas por Andalucía, Asturias, Cantabria, Murcia, Comunidade Valenciana, Castilla-La Mancha, Canarias, Madrid ou Estremadura.

Practicamente a totalidade das comunidades piden establecer un catálogo de servizos común, cuxa dotación estea asegurada e por identificar claramente as variables que determinan o custo de prestación dos servizos fundamentais, establecendo as diferenzas particulares entre autonomías.

En canto á Comunidade de Madrid, o Goberno autonómico solicita elaborar un sistema máis simple que o actual e usar a poboación padrón como variable de distribución dos fondos, en lugar do indicador de poboación axustada actual.