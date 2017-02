A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria destacou que investirá este ano máis de 1,7 millóns de euros no impulso do sector editorial galego con diversas convocatorias de subvencións e de actuacións de dinamización do comercio do libro, de colaboración cos principais axentes do sector ou de fomento da creación literaria.

Así o destacou este xoves o secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, durante a súa comparecencia na Comisión de Educación e Cultura e en resposta a unha pregunta na que a deputada socialista Concepción Burgo, denunciou a "práctica aniquilación" das políticas da Xunta en apoio á edición en galego que "provocan unha caída vertixinosa de editoriais e títulos publicados".

Fronte a iso, o responsable de Cultura explicou que, "a través das liñas de acción planificadas para este ano 2017 e, no horizonte do próximos catro anos, coa elaboración da Estratexia da Cultura Galega, o Goberno galego centrará os seus esforzos en consolidar a industria editorial de Galicia, en impulsar a difusión do libro galego e en dinamizar o hábito lector entre a cidadanía".

Anxo Lorenzo enmarcou as liñas de actuación que a Consellería desenvolve no ámbito do libro e da lectura no cumprimento do marco legal vixente, concretamente a Lei 17/2006 do libro e da lectura de Galicia.

Así mesmo, sinalou que con elas se trata de facer fronte ás "dificultades" dun sector que "ten numerosos retos por diante" e que debe "aproveitar as fortalezas" como a calidade da produción electoral galega e o "destacado lugar" que ocupa a literatura infantil e xuvenil no conxunto da poboación.

FOMENTO DA LECTURA

Deste xeito, destacou que para incrementar os índices de lectura, no marco da Estratexia da Cultura Galega 2021, a Xunta impulsará un plan específico da lectura, que se dirixa a potenciar as estratexias de capacitación e competencia lectora da sociedade galega, concretamente a partir do labor desenvolvido desde a Rede de Bibliotecas Públicas e desde a Rede de Bibliotecas Escolares.

No referido ás axudas impulsadas polo seu departamento, concretamente ás liñas de subvencións á adquisición de novidades editoriais en galego, á tradución de obras e á mellora das coleccións da Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia, Anxo Lorenzo lembrou que o investimento das convocatorias publicadas neste ano ascende a 750.000 euros, o que supón un incremento de orzamento do 13,6% respecto das anteriores.

De face a impulsar a dinamización comercial do sector, ademais das Feiras do Libro de Galicia, lembrou a presenza do libro galego nas principais citas internacionais do sector. Concretamente, este ano, en colaboración coa Asociación Galega de Editores, o libro galego estará presente con espazo propio na Feira Internacional do Libro Infantil e Xuvenil de Boloñá, nas feiras de Frankfurt, de Guadalaxara e de Buenos Aires.