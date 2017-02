O BNG pide a comparecencia de Almuiña tras as incidencias rexistradas na unidade psiquiátrica do Hospital de Conxo

O BNG solicitou a "comparecencia urxente" do conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, no Parlamento galego, así como a apertura dunha "investigación inmediata" para esclarecer os feitos ocorridos nos últimos días na unidade de psiquiatría do Hospital de Conxo de Santiago de Compostela.

Este xoves, o Movemento Galego da Saúde Mental denunciou, a través dun comunicado, o "doloroso dano" que están a provocar "os recortes" en hospitalización psiquiátrica en Santiago de Compostela e que derivaron no recente suicidio dunha paciente ingresada e na denuncia, uns días antes, dunha agresión sexual por parte doutra paciente.

A asociación lembrou as súas reiteradas chamadas de atención sobre a "deterioración progresiva" da atención á saúde mental en Galicia, causado polos "recortes sanitarios e as formas de xestión sen planificación".

Así as cousas, a formación frontista instou ao Goberno galego iniciar unha "investigación inmediata por parte das autoridades por parte das autoridades sanitarias para aclarar os feitos e as responsabilidades".