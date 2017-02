Rural.- Agricultura abre unha consulta pública para preguntar sobre a etiquetaxe do leite

O Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente iniciou esta semana a consulta pública previa sobre a aprobación dun novo Real Decreto que o Departamento vai tramitar para a regulación da indicación obrigatoria do país de orixe do leite e os produtos lácteos.

En concreto, a finalidade da nova norma é evitar a perda de competitividade do leite e produtos lácteos producidos en España que pode ocasionar a aplicación de normas obrigatorias nesta materia, que xa implantaron outros países da contorna, no marco do artigo 39 do Regulamento (UE) 1169/2011.

Por iso, Agricultura considerou oportuno regular esta materia, con carácter experimental, durante un período de dous anos, na mesma liña que as normas establecidas noutros países da Unión Europea, a fin de que non se vexa prexudicada a competitividade do sector lácteo español.

O Ministerio explicou que o obxectivo desta consulta pública é solicitar, antes da tramitación do Real Decreto, a opinión dos cidadáns en xeral e das organizacións máis representativas, en cumprimento das novas directrices de elaboración normativa.

Desta forma, a través da páxina web de Agricultura púxose a disposición dos interesados un documento con información sobre os antecedentes e os aspectos máis relevantes deste proxecto.