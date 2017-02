Protección Civil e CC.AA. analizan en Madrid o futuro Consello Nacional e as prioridades en cooperación

O director xeral de Protección Civil e Emerxencias do Ministerio do Interior, Juan Díaz Cruz, convocou este xoves aos responsables da materia nas distintas comunidades autónomas para analizar a futura creación do Consello Nacional de Protección Civil e abordar outros asuntos da cooperación nacional e internacional en emerxencias.

A reunión, que se celebrou en Madrid, busca impulsar a cooperación e a coordinación entre as distintas administracións. No encontro analizouse a capacidade de resposta de España para intervir no estranxeiro mediante Mecanismo Europeo de Protección Civil, a presentación do exercicio anual da Unidade Militar de Emerxencias (UME) ou a próxima constitución do Consello Nacional de Protección Civil.

Díaz Cruz agradeceu a asistencia dos máximos responsables a súa asistencia ao encontro porque é un sinal do compromiso de "todas" as administracións na construción dun sistema eficiente, baseado na cooperación e a coordinación.

Na xornada estudouse a achega de expertos mediante o Mecanismo Europeo de Protección Civil, como a recente participación española nos incendios de Chile e reivindicouse a importancia da coordinación entre as distintas administracións para pór a disposición dese mecanismo os medios pertinentes.

Concretamente, os responsables de Interior presentaron en primeiro lugar aos das comunidades autónomas o funcionamento do Mecanismo Europeo de Protección Civil e debateuse a achega de recursos das administracións autonómicas ao sistema europeo, de maneira que poidan ser requiridos para responder ante unha emerxencia en calquera punto da UE, segundo explicou a Europa Press o responsable de Protección Civil e Emerxencias da Xunta de Galicia, Luís Menor.

"O mecanismo europeo é algo que se está creando aínda, analizámolo e concluímos a necesidade de contribuír cos recursos de que dispomos", explicou.

Así mesmo, expúxose o caso dos recentes incendios de Chile, que provocaron que o país iberoamericano realizase unha petición de axuda internacional que se canalizou a través do mecanismo europeo, coa participación e o envío dun módulo de extinción de incendios da Unidade Militar de Emerxencias, xunto con cinco expertos procedentes tanto da Administración Xeral do Estado como de varias comunidades autónomas, e que se integraron no equipo de Protección Civil enviado pola UE.

Os participantes coñeceron as liñas xerais do próximo exercicio que a UME desenvolverá en Cantabria e no que se ensaiarán os procedementos para pasar dunha emerxencia de nivel 2 no ámbito autonómico a unha emerxencia de nivel 3, que implicaría o traspaso do mando da operación a instancias estatais.

O exercicio, segundo explicou Menor, levou a cabo o ano pasado en Andalucía e volverase a realizar máis adiante en Murcia, e, aínda que por tratarse dun exercicio que simula unha emerxencia de nivel 3 a resposta correspondería aos recursos nacionais, os efectivos e responsables de protección civil a nivel autonómico acudirán en calidade de observadores.

Os directores xerais das distintas comunidades autónomas falaron tamén do futuro Consello Nacional de Protección Civil, que será un órgano que pretende contribuír a unha actuación eficaz, coherente e coordinada das Administracións competentes, fronte ás emerxencias, segundo recolle a lei 17/2015, de 9 de xullo, do Sistema Nacional de Protección Civil.

Segundo lembrou o responsable de Emerxencias de Galicia, trátase dun organismo cuxa constitución se acordou na última Conferencia de Presidentes Autonómicos, celebrada este mes de xaneiro, aínda cando estaba prevista a súa creación na Lei do Sistema Nacional de Protección Civil aprobada en 2015.

Devandito organismo deberá estar en funcionamento, como tarde, o 31 de marzo e o consello servirá para mellorar a coordinación e cooperación entre as comunidades autónomas en materia de protección civil, unha competencia que está transferida ás administracións rexionais.

Segundo Menor, os responsables das comunidades autónomas cren "positivo" que os gobernos rexionais manteñan as competencias en protección civil ao considerar que isto favorece responder "de forma inmediata" ante calquera situación que así o requira e porque, ademais, "no 99% dos casos non é necesaria unha resposta nacional" cando se produce unha emerxencia.

Aínda así, valorou tamén positivamente a constitución do novo Consello Nacional de Protección Civil porque, "son necesarios mecanismos de coordinación".

Por último, na reunión solicitouse a participación e a colaboración das comunidades autónomas e dos voluntarios de Protección Civil na Peregrinación de Caravaca de la Cruz, que este ano celebra Ano Xubilar 2017, segundo informaron desde o Ministerio do Interior.