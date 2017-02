Centos de estibadores de Galicia están chamados a secundar a folga estatal contra a liberalización do sector

Centos de traballadores da estiba de Galicia están chamados polos sindicatos do sector a secundar a folga por horas que se desenvolverá os próximos días 20, 22 e 24 de febreiro, co fin de rexeitar a liberación da actividade de carga e descarga de mercadorías nos portos "en beneficio das grandes empresas e en detrimento de as condicións laborais dos traballadores".

Segundo trasladou a Europa Press o secretario da FGAMT-CIG de Pontevedra, Xabier Aboi, os paros desenvolveranse nas horas impares entre as 8,00 e as 20,00 horas do tres xornadas de folga, e espérase que participen uns 250 empregados fixos da Sociedade Anónima de Xestión de Estibadores Portuarios (Sagep), "varios centos" de eventuais e máis de "20" dos portos autonómicos.

Aboi puxo en relevo que "todos os sindicatos a nivel estatal" secundan esta mobilización, e considerou "histórico" que ninguén se desmarcou. "Que o ministro se dea conta do recado", incidiu, antes de aventurar que se o Ministerio de Fomento leva adiante o decreto de lei "significa que en tres anos os portos serán unha selva".

"Os traballadores indefinidos serían despedidos, pagando as autoridades portuarias os despedimentos, e quen quedarían con tremendo negocio serían tres ou catro grupos de empresas potentísimas", asegurou, engadindo que se contrataría a empregados temporais en condicións precarias e os portos "deixarían de ser un servizo público para ser un negocio para as grandes compañías".

Neste marco, a CIG tachou a proposta do Goberno de "ERE encuberto, pagado con gastos públicos" e remarcou que os portos "deberían ser para crear riqueza e non miseria". Por iso, os estibadores convocaron este tres xornadas de folga, que non descartan estender máis días se non se chega a un acordo e dialógase sobre esta proposta.