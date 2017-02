O BNG insta á Xunta a reclamar melloras nas liñas de FEVE

O deputado autonómico Xosé Luís Rivas (BNG) instou ao Goberno da Xunta a que "pense e repense nos problemas de mobilidade" existentes na comunidade e sobre todo "na zona rural", antes de reclamar ao Executivo de Alberto Núñez Feijóo "melloras" fronte aos "problemas" do sistema de transporte ferroviario de FEVE.

"Xa está ben de falar do tren de alta velocidade, pero hai unha velocidade media e outra velocidade, que é a que hai que instaurar para comunicarnos entre nós", aseverou.

Ditas manifestacións realizounas 'Mini' na estación de ferrocarril de Ferrol, onde estivo acompañado por cargos públicos do BNG nesta comarca e anunciou diversas propostas para reclamar melloras no servizo de trens que presta FEVE entre esta cidade e Ribadeo (Lugo).

"Imos levar unha proposición non de lei, entre outras cousas, para saber o que pensa a Xunta e que opina o Goberno galego do tren", remarcou.

MOCIÓNS

Nunha comparecencia ante os medios de comunicación, o alcalde de San Sadurniño (A Coruña), Secundino García (BNG), anunciou "a posta en marcha dunha campaña en defensa do ferrocarril e da liña de FEVE", que ven "vertebradora e esencial para esta parte do país e que "día a día se vai desmantelando intencionadamente" ata perder "un servizo fundamental".

García tamén adiantou que o BNG "presentará mocións en todos os concellos polos que pasa o tren e que tamén afectará os municipios da comarca da Mariña".

O rexedor do BNG denunciou que nos Orzamentos Xerais do Estado (PGE) de 2016 "existía unha partida de 12 millóns de euros por parte do Ministerio de Fomento para investir e que foron retirados e non se executaron" e que, ao seu entender, xera unha situación moi precaria.

Incidiu en que, "en moitas ocasións, trasládanse aos usuarios en taxis, circulando sen revisores e tratando de argumentar a falta de viaxeiros para non facer investimentos", o que lle levou a trasladar que "non existe unha aposta das administracións por un medio de transporte que é fundamental".

Así, criticou que en Asturias se realizasen importantes investimentos para conseguir rendibilizar este servizo de transporte.

"En Asturias teñen goberno e nós temos un goberno que ante os problemas mira para España, e esperan a que eles lle solucionen as cousas, cando o que nós reclamamos é que sexa o noso goberno o que lle de solucións á xente", aseverou.

TRANSFERENCIA DO SERVIZO

A alcaldesa de Moeche (A Coruña), Beatriz Bacoy (BNG), abundou en que para esta zona o servizo de transporte por ferrocarril é "fundamental para o día a día, para os estudantes ou para os traballadores". "Que estea a funcionar así de mal non é nada novo, ocorre desde o ano 2007", apostilou.

Estimou que unha das solucións pasaría porque "a Xunta solicitase ao Goberno do Estado a transferencia do servizo de ancho métrico", e desta forma dentro da rede de transporte ferroviario de proximidade "darlle a solución que realmente necesita".