A Agadic destaca que impulsou máis de 1.200 espectáculos en Galicia durante 2016

O director da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), Jacobo Sutil, destacou que as programacións da Rede Galega de Teatros e Auditorios, Rede Galega de Salas, Rede Galega de Música ao Vivo e de 'Cultura no Camiño' sumaron en 2016 un total de 1.260 funcións e concertos en Galicia.

Diso informou este xoves o director da Agadic durante a súa comparecencia na Comisión de Educación e Cultura en resposta a unha pregunta do PPdeG, na que destacou que a Rede Galega de Teatros e Auditorios trátase da "principal canle para a exhibición da produción escénica galega de carácter profesional, á que dota de estabilidade na súa programación habitual".

Así, durante 2016 rexistrou 544 funcións en 44 escenarios de 38 municipios e dispuxo dun investimento total de 1.418.087 euros. Ademais, asegurou que evoluciona á alza o número de espectadores que gozan desta carteleira, xa que dos 55.650 de 2013 pasouse aos 84.193 en 2016.

Na súa intervención, Sutil tamén explicou que o ascenso do público tamén é significativo na Rede Galega de Salas, que a pesar de desenvolver en 2016 tres funciones menos que o ano anterior no cinco espazos membros, creceu un 22% en afluencia de asistentes, ata as 4.202 entradas.

No que respecta aos 34 locais que conforman a Rede Galega de Música ao Vivo, o director da Agadic comunicou que o número de concertos aumentou nun 3,7% e de espectadores nun 17%, ata 12.645.

'CULTURA NO CAMIÑO'

Na súa comparecencia na Cámara, Sutil destacou tamén o amplo avance do programa 'Cultura no Camiño', compartido nos últimos anos entre a Adagic, Turismo de Galicia e distintos municipios que discorren as rutas galegas.

"Cumpriu a súa cuarta edición en 2016 cuns datos que non teñen nada que ver cos da primeira de 2013, cando cun investimento conxunto de 146.512 euros fixéronse 105 funcións en 42 localidades", sinalou antes de lembrar que "o pasado ano o orzamento foi de 535.611 euros para 369 actuacións en 99 concellos".

Ademais, sinalou que, precisamente, este venres, abre o prazo para que tanto as formacións de calquera modalidade artística como os municipios interesados poidan inscribirse na que será a edición de 2017 desta iniciativa.

CASTRO DE MONTEALEGRE

Por outra banda, preguntado polo BNG sobre as medidas para protexer o Castro de Montealegre de Moaña (Pontevedra), o director da Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Menéndez, destacou que a Xunta "só contempla unha alternativa na execución da Autovía do Morrazo", que é "garantir a máxima seguridade viaria, pór en valor o castro e protexer a paisaxe mediante unha minimización do impacto ambiental".

Na súa resposta, Menéndez tamén destacou que grazas ás obras de desdobre do Corredor do Morrazo está a realizarse unha escavación do Castro de Montealegre que permite "un importantísimo labor de investigación en campo e en laboratorio" que, na súa opinión, "permitirá profundar no coñecemento das características propias deste asentamento".