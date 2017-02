Patos.- A declaración de Rafael Louzán como investigado posponse ao 10 de marzo

O expresidente da Deputación de Pontevedra e actual presidente da Federación Galega de Fútbol, Rafael Louzán, declarará como investigado no marco da Operación Patos, finalmente, o próximo 10 de marzo ás 10.00 horas, despois de que tivese que posporse a súa comparecencia ante a xuíza de instrución número 7 de Vigo (prevista para o 1 de marzo), por problemas de axenda do seu avogado.

Louzán remitiu a finais de xaneiro un escrito ao xulgado no que solicitaba ser citado para declarar, un ano despois de comparecer ante a xuíza e acollerse ao seu dereito a gardar silencio.

Louzán é un dos implicados nesta causa, na que se investigan supostas irregularidades na adxudicación de obras e contratos públicos, e na que tamén están a ser investigados o dono da construtora Eiriña; traballadores de Cespa; funcionarios de varias administracións; concelleiros do PP e do PSOE de Vigo; o alcalde vigués, Abel Caballero; ou a exdelegada da Xunta, María José Bravo Bosch, entre outros.

No caso de Louzán, investígase a súa participación en supostas irregularidades en contratos de obras de varios campos de fútbol, obras de saneamento e abastecemento en varias localidades da provincia de Pontevedra, a reforma dun centro social e outras actuacións. Tamén se lle atribúe a suposta recepción de agasallos da empresa Eiriña.

O pasado 17 de febreiro de 2016, o ex presidente da Deputación compareceu ante a xuíza pero, nese momento, acolleuse ao seu dereito a non declarar, alegando que prefería esperar a que se resolvesen as peticións de nulidade presentadas por algunhas das partes.

RECURSO DE REFORMA

Por outra banda, a defensa dos directivos de Eiriña, Enrique A.P., e Jaime A.V., ambos os investigados no marco da Operación Patos, presentou recurso de reforma contra a decisión da xuíza de instrución número 7 de Vigo de prescindir da declaración da testemuña Marcos O.O., antigo empregado desta construtora.

No escrito presentado por esta parte, ao que tivo acceso Europa Press, a defensa dos responsables de Eiriña xustifica o recurso alegando que a testemuña é "relevante" e a súa declaración é "esencial" para garantir o dereito de defensa de Enrique A.P. e Jaime A.V.

Así mesmo, rexeita os argumentos da xuíza, que decidiu prescindir desta declaración debido a que a testemuña está fóra de España e non podería comparecer ata finais de abril, o que alongaría a instrución.

A ese respecto, os avogados lembran que o procedemento pode demorarse nun par de meses máis, tendo en conta que esta causa está en fase de instrución "desde fai catro anos".