O lobo mariño Luceiro sae da Unidade de Coidados Intensivos para finalizar a súa recuperación

A cría de lobo mariño Luceiro saíu este xoves pola mañá da Unidade de Coidados Intensivos que a Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (CEMMA) ten en Nigrán, onde se estivo recuperando nestas últimas semanas. O animal foi trasladado á súa nova ubicación, na piscina de auga mariña do Instituto Galego de Formacion en Acuicultura (IGAFA).

Luceiro, cría de lobo mariño rescatada en Galicia | Fonte: CEMMA.

Para o traslado de Luceiro utilizouse a nova Unidade de Móbil MEGAPTERA da CEMMA, sendo esta a primeira vez que realiza un servizo cun animal vivo. Unha vez instalado na súa nova ubicación, o lobo mariño saíu da súa caixiña de bimbio, especialmente feita polos cesteiros de Vigo, para examinar a nova casa. Alí estará durante as próximas semanas na que é a segunda fase da súa recuperación.

Esta cría de lobo mariño macho apareceu enmallada nas redes dun pesqueiro de Cedeira do que toma o nome. Medía 100 centímetros de lonxitude e pesaba 22 kg., atopándose en mal estado.

A Unidade Móbil da Rede de Varamentos de Galicia, xestionada pola CEMMA, recolleu o exemplar e trasladouno á UCI que a Coordinadora ten en Nigrán, onde foi atendido das diversas feridas e lesións causadas polo propio aparello no que quedara atrapado.

Despois de superar esta primeira fase de recuperación, Luceiro pasará agora a gozar dunha ampla piscina nas instalacións do IGAFA, para poder gañar o peso e musculación que permitan que sexa embarcado para a súa liberación no mar en augas do Gran Sol.

Estímase que Luceiro permanecerá no IGAFA entre tres e catro semanas, baixo a asistencia e coidado dos técnicos da CEMMA, contando coa participación voluntaria do alumnado e demáis persoal do centro.