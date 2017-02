O portavoz do PSOE no Parlamento galego, Xoaquín Fernández Leiceaga, avogou por construír unha oferta política "renovada" e "crible" para a cidadanía, segundo asegurou a Europa Press antes de pronunciar unha conferencia na Coruña organizada polo Foro Cívico.

No caso concreto do PSOE, dixo que, ao seu xuízo, "ten que renovar" as súas propostas. "Pensar que queremos ofrecer aos cidadáns, que sexa crible e que resolva os problemas".

Tamén insistiu na necesidade de ver "como é a oferta" que expoñen os socialistas aos cidadáns. "E como nos relacionamos coas demais forzas progresistas", apuntou.

Preguntado pola situación na Coruña, despois de que o PSOE votase en contra da cuestión de confianza exposta polo alcalde, afirmou que a situación non pode atribuírse "só" a un problema do PSOE e engadiu que a forma de expor esas relacións debe abordarse por uns e outros partidos.

CRISE DEMOGRÁFICA

Sobre outras cuestións expostas na súa conferencia, avogou por impulsar políticas que xeren emprego, especialmente nos mozos. "É clave para afrontar a crise demográfica", sinalou.

Respecto das políticas do PP nesta materia, engadiu que o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "tentou dous plans, pero mal deseñados". "Sen emprego estable, non hai posibilidade de que a xente nova quede en Galicia e decida ter fillos", dixo.

En canto ao modelo territorial, asegurou que se debe introducir "algunha simetría". "Non todos queremos o mesmo nivel de descentralización, pero debemos tratar a todos os territorios por igual", sentenciou.