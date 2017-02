Os socialistas coruñeses elixen a José Manuel García como portavoz no Concello da Coruña

Os socialistas elixiron este xoves ao concelleiro José Manuel García como portavoz no Concello da Coruña, segundo informan nun comunicado.

Na reunión, á que asistiu Pilar López Riobóo en representación da comisión xestora, puxéronse sobre a mesa as conclusións do encontro mantido este mércores pola propia xestora e as valoracións dos concelleiros, explica nun comunicado esta formación.

Finalmente, José Manuel García foi designado portavoz do Grupo Municipal Socialista para ocupar un posto que estaba vacante desde a dimisión, á fronte da portavocía, do tamén edil José Manuel Dapena. A súa dimisión supuxo tamén a renuncia de Mar Barcón á fronte da secretaria xeral da Agrupación Socialista coruñesa.