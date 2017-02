Localizan os corpos de dous mortos nun accidente ao caer un coche ao río en Tordoia (A Coruña)

Efectivos de emerxencias localizaron os corpos de dúas persoas falecidas tras un accidente de tráfico no que un coche se caeu ao río en Tordoia (A Coruña).

Fontes do CAE 112 informaron a Europa Press de que os dous corpos foron achados na parte traseira do vehículo e de que os GEAS da Garda Civil están na zona para mergullarse en busca doutras posibles vítimas, xa que se descoñece o número de ocupantes do coche.

Os feitos tiveron lugar na estrada que une Ordes e Portomouro, no punto quilométrico 4,5.

Foi un particular o que alertou ao CAE 112 Galicia ás 17,15 horas. Segundo o seu relato, escoitou o golpe e non viu a xente saír do seu interior. Tamén indicaba que o río ía "moi revolto".

O CAE 112 Galicia informou do sucedido a Urxencias Médicas --á zona desprazáronse unha ambulancia do 061 e o helicóptero, que volveron á base--, aos bombeiros de Ordes e da Coruña, á Garda Civil de Tráfico, á Policía Local de Tordoia e de Ordes e á Garda Civil.