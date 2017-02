S&P saca a Bankia do 'bono lixo' e mellora o 'rating' de Bankinter, Ibercaja e Abanca

S&P Global Ratings, anteriormente Standard and Poor's (S&P), revisou á alza o 'rating' de Bankinter, Ibercaja, Abanca e Bankia, á que sacou do 'bono lixo' despois de cinco anos.

No caso de Abanca, a entidade emitiu un comunicado no que destaca que, na súa cualificación, S&P valorou o "fortalecemento da solvencia" de Abanca ligado á "mellora" da contorna económica. S&P tamén mantén como positiva a perspectiva da entidade e considera que a súa boa evolución financeira e a mellora da contorna reflectiranse en novas melloras da súa cualificación.

En canto ás melloras globais de varias entidades, a calificadora tomou esta decisión tras considerar que a banca española ha "absorbido amplamente" o custo do crédito da burbulla inmobiliaria e a consecuente "profunda" crise económica.

"Esperamos que a recuperación económica continúe e que o mercado inmobiliario gañe máis dinamismo", sinalou S&P, que considera, ademais, que os riscos económicos aos que fixo fronte a banca española "reducíronse" e ve como "positiva" a tendencia dos riscos económicos e da industria financeira.

Así mesmo, a calificadora de crédito revisou de 'estable' a 'positiva' a perspectiva da nota de solvencia de Santander ('A-'), CaixaBank ('BBB'), Kutxabank ('BBB-') Cecabank ('BBB') e Caixa Laboral ('BBB-'), mentres que rebaixou a de Popular ('B+') de 'positiva' a 'estable'.

S&P tamén confirmou os 'ratings' de Sabadell ('BB+') e de BBVA ('BBB+') e mantén sen variacións as perspectivas de ambas as cualificacións.

A calificadora atribúe a mellora xeneralizada do sector bancario español a unha contorna económica máis favorable grazas ao "sólido" crecemento económico de España --2,3% en 2017 e 2% en 2018--, á recuperación gradual no mercado inmobiliario e a unha menor incerteza política tras a formación de Goberno.

Os ACTIVOS IMPRODUCTIVOS CONTINÚAN EN NIVEIS ELEVADOS

No entanto, S&P advirte de que o alto nivel de activos improductivos da banca, aproximadamente o 15% do total a peche de 2016, podería representar un "risco de cola" se a situación económica empeora. Neste sentido, proxecta que os activos tóxicos do sector reducíronse ata o 11% en 2018.

A axencia estima que a rendibilidade podería mellorar moderadamente nos próximos anos, aínda que os retornos "probablemente" equipararanse aos custos do capital, posto que o crecemento nos volumes de negocio non será o suficientemente forte para compensar o impacto negativo dos baixos tipos de interese na xeración de beneficios.

Tras esta actualización das notas de solvencia da banca española, tan só cinco das 15 institucións financeiras examinadas por S&P obteñen unha cualificación en grao especulativo, o que na xerga do sector coñécese como 'bono lixo'.

Para S&P o actual escenario económico de España, no que prevé que se reduza o déficit fiscal e a débeda pública estabilícese, provocará que as condicións do crédito en España converjan coas da media da zona euro, o que ofrecerá ao Goberno o suficiente espazo para reforzar a economía e mellorar, en última instancia, a resiliencia desta ante 'shocks' potenciais.

No caso concreto de Bankia, a calificadora elevou un chanzo a súa nota de débeda a longo prazo desde 'BB+' ata 'BBB-', de forma que saca á entidade do 'grao de especulación', coñecido como 'bono lixo', e sitúaa no 'grao de investimento'. A perspectiva da entidade mantense como 'positiva'.

S&P espera que a entidade continúe este ano e o próximo fortalecendo "gradualmente" a súa solvencia mediante unha "retención de ingresos" e a "emisión de instrumentos híbridos".

VALORA A POSICIÓN DE LIQUIDEZ DE BANKINTER

A cualificación que S&P outorga a Bankinter mellorou de 'BBB-' a 'BBB', co que se mantén no 'grao de investimento' e, concretamente, dous chanzos por encima do 'bono lixo'. A calificadora valora así o "éxito" da entidade en "aumentar a súa posición de liquidez".

A perspectiva 'positiva' desta entidade indica a posibilidade dunha mellora da súa cualificación nos próximos doce ou vinte e catro meses se a contorna económica e operativa de España convértese nunha contorna "de apoio" e, consecuentemente, tradúcese nun "fortalecemento da capacidade de crédito dos bancos".

En canto a Ibercaja, S&P decidiu aumentar a súa nota un chanzo, ata 'BB+' ('grao de especulación'), e fixo o mesmo con Abanca, á que deixa en 'BB-' (tamén en 'grao de especulación').

Por outra banda, a calificadora decidiu manter a nota de BBVA en 'BBB+', en 'grao de investimento', cuxa revisión á alza se atopa "limitada" polo rating de España, aínda que recoñece que a capacidade de crédito do banco por si mesma podería fortalecerse nos próximos doce ou vinte e catro meses se mellora a contorna económica e operativa do país.

"Esperamos que BBVA continúe desenvolvendo as súas franquías de inmobiliario nos países nos que opera, co foco en fortalecer a rendibilidade mentres conserva o que vemos como unha estratexia conservadora", indicou S&P.

REBAIXA A PERSPECTIVA DE POPULAR

S&P decidiu rebaixar a perspectiva de Popular de 'positiva' a 'estable' e manter a súa rating a longo prazo en 'B+' ('grao de especulación').

Esta decisión reflicte a visión de S&P de que o banco está "a fallar" en restaurar o seu perfil financeiro como estaba previsto. "Entendemos que a estratexia 2016-2018 previamente anunciada e os seus obxectivos puxéronse en espera ata que o novo presidente estea no seu lugar", engade a calificadora.

Pola contra, elevou a perspectiva de Santander a 'positiva' polos sinais de que o banco está a acelerar a emisión de instrumentos de débeda para absorber perdas en 2017 e 2018.

A calificadora tomou a mesma decisión no caso de CaixaBank, nese caso a perspectiva positiva asume que a toma de control de BPI non debilitará "significativamente" a posición de capital da entidade catalá e que o banco luso será integrado como estaba previsto, "sen problemas materiais inesperados".

Ademais, mantivo tanto o rating 'BB+' ('grao de especulación') como a perspectiva 'positiva' de Sabadell, unha cualificación que podería mellorar se o banco alcanza os seus obxectivos estratéxicos.