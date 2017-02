A Coruña acolle o venres e sábado a Conferencia de Cidades do Arco Atlántico

A cidade da Coruña acollerá o venres e o sábado a Conferencia de Cidades do Arco Atlántico na que, entre outras cuestións, abordaranse 'Os desafíos atlánticos na véspera do Brexit', segundo informou o rexedor, Xulio Ferreiro.

En rolda de prensa, o alcalde explicou que o primeiro encontro terá lugar o venres, no Palacio de Congresos e Exposicións (Palexco) cunha xornada aberta ao público para o que xa inscribiron máis de 70 persoas.

Ao día seguinte, celebrarase, no Palacio Municipal de María Pita, o Buró Executivo da Conferencia de Cidades do Arco Atlántico.

Nela, participarán representantes municipais de Avilés, Santander, Brest, A Rochelle, Sligo, Lisboa, Rennes, Braga, As Palmas ou Santa María da Feira, ademais da Coruña e membros do Parlamento e a Unión Europea e do Eixo Atlántico.

OBXECTIVOS

Sobre os obxectivos deste encontro, o alcalde sinalou que se busca que as cidades do Arco Atlántico "ocupen un lugar de relevancia" no desenvolvemento dalgunhas políticas a nivel comunitario.

Tamén precisou que se tratarán de asentar varias liñas de traballo en cuestións como a economía do mar e o ciclo da auga; o dereito de cidade e a participación ou o desenvolvemento urbano.

Respecto desta iniciativa, organizada pola Conferencia de Cidades do Arco Atlántico, o Concello da Coruña e o Comité de Rexións da Unión Europea, o alcalde dixo tamén que se aprobará a 'Declaración da Coruña', que persegue "dar as pautas para o relanzamento destas cidades", resumiu.

Ademais, aproveitarase para que A Coruña e As Palmas, que recibirá o premio á Cidade Atlántica do Ano, manteñan reunións bilaterais co obxectivo de abordar cuestións como a mobilidade ou a promoción turística.