Unha "ampla" borrasca que está situada sobre o Atlántico, ao noroeste de Galicia, desprazarase este venres cara ao sur e permanecerá todo o fin de semana entre Canarias e Portugal, segundo informou a Axencia Estatal de Meteoroloxía que avisa dun novo temporal de choiva e vento na Península e en Canarias.

Así, a Aemet prognosticou que a borrasca xerará sucesivas bandas frontais que afectarán á Península, a Ceuta e a Canarias pero tamén, aínda que en menor media a Melilla e Baleares.

A primeira das borrascas atravesará a Península e Canarias o venres e non será moi activa. Espérase tamén que entre as sucesivas frontes prodúzanse períodos nos que as precipitacións cesen ou diminúan.

Ademais, se agarda que durante o fin de semana a borrasca profundarase e que se intensificarán as precipitacións e o vento e que as precipitacións máis importantes produciranse no suroeste peninsular, na contorna do sistema Central, sobre todo o domingo.

En canto ao vento, a Aemet prevé que os refachos de vento máis fortes produciranse no suroeste e zonas altas do interior peninsular, en particular Pireneos, o domingo.

Así mesmo, as precipitacións serán de neve o sábado a partir de 1.000-1.200 metros na metade norte peninsular e 1.300-1.500 metros no sur, e o domingo a cota de neve subirá de forma xeneralizada a 1.500-1.800 metros.

En canto ao estado do mar, a Aemet sinala que empeorará no Golfo de Cádiz e que en Canarias a situación máis adversa producirase o sábado, tanto polas precipitacións como polo vento, xa que se producirán refachos de 75 quilómetros por hora en boa parte do arquipélago.

A Aemet considera que, aínda que aínda hai incerteza, é probable que a borrasca se desprace cara ao norte o luns, cando tenderá a debilitarse, de forma que as precipitacións e vento asociados diminuirán progresivamente.