As nevadas terán en risco hoxe ao sur de Galicia, sistema Central e Granada e a forte ondada afectará a Galicia

Un total de sete provincias terán activado este venres aviso de risco (amarelo) por nevadas ou de risco forte (laranxa) por forte ondada, segundo avisa a Axencia Estatal de Meteoroloxía (Aemet).

Así, o risco importante afectará as costas da Coruña e Pontevedra, onde chegará mar combinado do oeste con ondas de 5 a 6 metros de altura. Mentres, as nevadas terán en risco a Ourense, Zamora, Salamanca, Cáceres, Ávila e Granada.

Este venres, os ceos estarán anubrados ou cubertos e con precipitacións na metade sur peninsular, oeste de Castela e León e sur e oeste de Galicia, onde tamén se poderán producir treboadas ocasionais.

Ademais, as precipitacións serán localmente persistentes no Sistema Central e estenderanse, de forma mais feble e con menor probabilidade canto mais cara ao nordeste, a outras zonas da Península. Non se espera, con todo, que afecten ao Cantábrico oriental, norte de Navarra, de Aragón e de Cataluña, onde unicamente espéranse algunhas nubes medias e altas.

Así mesmo, a Aemet non descarta tamén algunhas precipitacións débiles en puntos do Mediterráneo sur, mentres en Canarias poderá haber precipitacións no norte das illas.

As precipitacións serán en forma de neve a partir de 700-900 metros no noroeste peninsular e a partir de 600 a 800 metros no nordés, aínda que en todas as zonas tenderán a subir ata os 1.000 ou 1.300 metros.

Respecto das temperaturas diúrnas, prevese un descenso nas vertentes atlántica e cantábrica e en Canarias ao contrario que as nocturnas, que subirán, excepto en zonas do Mediterráneo e val do Ebro onde haberá un lixeiro descenso.

Finalmente, o vento soprará de compoñente norte en Canarias, de compoñente leste na área mediterránea e de compoñente sur no resto da Península, con intervalos de forte no litoral de Galicia, Navarra e en Canarias.