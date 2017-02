Evacuados dous mozos por inhalación de gas en Ordes (A Coruña) e dúas mulleres por intoxicación en Tomiño (Pontevedra)

Dous mozos foron evacuados na madrugada deste venres por inhalación de monóxido de carbono no municipio coruñés de Ordes e unha muller de 60 anos e a súa filla de 31 na noite do xoves por outra intoxicación no seu domicilio de Tomiño (Pontevedra).

Segundo informou o 112 Galicia, en Ordes dúas persoas resultaron afectadas sobre as 2,00 horas deste venres por inhalación de monóxido de carbono nun piso da rúa Víctor González Faya.

O 112 Galicia recibiu o aviso dos efectivos sanitarios minutos despois das 2,00 horas deste venres tras o que se alertou aos bombeiros da localidade, a Protección Civil e á Guardia Civil. Segundo indicóuselle ao servizo de emerxencias, o escape de gas puido deberse a un problema na caldeira.

Ao lugar acudiu unha ambulancia asistencial do 061 e o médico da PAC da zona para atender a dous mozos, unha muller de 23 anos, M.C.M.D., e un home de 25, W.S.S., que foron levaron a un centro de Atención Primaria, segundo confirmaron a Europa Press fontes sanitarias.

Pola súa banda, en Tomiño dúas persoas, unha muller de 60 anos e a súa filla de 31, foron evacuadas a un centro hospitalario despois de detectarse un escape de gas na súa casa. En concreto, os feitos tiveron lugar nunha propiedade de Luneda, na parroquia de Barrantes.

As dúas vítimas, nai e filla, estaban practicamente inconscientes cando os efectivos de emerxencia chegaron á vivenda. Foi unha terceira persoa, que estaba noutro cuarto da casa, a que percibiu o cheiro a gas e deu a voz de alarma.

O 112 Galicia tivo constancia da situación ás 21,45 horas a través da alerta de Urxencias Sanitarias de Galicia-061. Por parte do Centro de Atención ás Emerxencias do 112 Galicia informouse os Bombeiros do Baixo Miño e ao GES da Guarda. Tamén se alertou a Protección Civil, á Policía Local e á Guardia Civil.

En concreto, o 061 desprazou ao momento unha ambulancia asistencial e o médico da PAC da zona para atender ás mulleres S.C.R., de 31 anos, e C.R.R., de 60, que foron transferidas en ruta a unha ambulancia medicalizada que as levou ao Hospital Álvaro Cunqueiro (HAC) de Vigo.

Aínda que non se confirmou a orixe do escape de gas, todo apunta a que se debeu a unha mala combustión dun quentador, segundo sinala o servizo de emerxencias.