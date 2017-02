Unha colisión con tres vehículos implicados sáldase con dúas mulleres feridas en Moaña (Pontevedra)

Unha colisión con tres vehículos implicados rexistrada na noite do xoves saldouse con dúas mulleres feridas no termo municipal de Moaña (Pontevedra).

Segundo informou o 112 Galicia, o sinistro tivo lugar sobre as 23,00 horas do xoves no carril de acceso á AP-9 desde Domaio.

Foi un particular o que contactou co 112 Galicia ás 23,00 horas do xoves para indicar que a súa filla acababa de sufrir un accidente. Acto seguido, o persoal da central de emerxencias informou a Urxencias Sanitarias de Galicia-061 e á Guardia Civil de Tráfico.

En concreto, segundo sinalaron a Europa Press fontes sanitarias, o 061 desprazou unha ambulancia asistencial que atendeu no punto a dúas mulleres de 34 e 52 anos de idade que recibiron a alta voluntaria e non requiriron traslado a un centro sanitario.