Os falecidos ao caer un coche ao río en Tordoia (A Coruña) eran o condutor e acompañante

Os dous falecidos no accidente mortal rexistrado na tarde do xoves ao precipitarse un vehículo ao Río Lengüelle no municipio coruñés de Tordoia son o condutor e o acompañante do turismo sinistrado, dous homes de 26 e 31 anos.

Segundo informaron os Bombeiros de Ordes e o 112 Galicia, o sinistro tivo lugar sobre as 17,15 horas do xoves na estrada que une Ordes e Portomouro, no punto quilométrico 4,5.

Os bombeiros relataron que o vehículo se saíu da vía á altura da ponte da estrada DP-5903 que pasa por encima do Lengüelle na parroquia de Numide.

O turismo, un Peugeot 308, precipitouse ao río desde a ponte, aproximadamente dunha altura de 8,9 metros desde a estrada ata impactar coa auga, segundo concretaron os bombeiros.

En concreto, os bombeiros desprazados relataron que desde a ponte intuíase onde podía estar o vehículo mergullado e, unha vez localizado, un dos bombeiros tratou de aproximarse ao coche para comprobar o estado do habitáculo onde ían dúas persoas, o condutor e o seu acompañante.

Os efectivos de emerxencias procederon a retirar os dous corpos pola parte traseira do vehículo. Coa axuda da Policía Local de Ordes, ademais, enganchouse un cabo a un camión de bombeiros para achegalo á beira do río.

LEVANTAMENTO CORPOS

Foron mergulladores da Guardia Civil (GEAS) os que se mergullaron e comprobaron a presenza de dúas vítimas mortais no interior do vehículo accidentado. Tras recuperar os corpos esperouse a chegada do forense para certificar o falecemento dos dous mozos, confirmada previamente polo médico da PAC da zona mobilizado xunto a dúas ambulancias asistenciais do 061, M.L.C., de 31 anos, e J.M.L.B., de 26 anos.

Debido a este sinistro instrúense dilixencias por parte do Equipo de Atestados da Coruña para tratar de determinar as causas do accidente e o xulgado competente o de Ordes.