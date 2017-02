Un incendio nun garaxe de Vilagarcía (Pontevedra) calcina un coche, oito pneumáticos e leña

Un incendio rexistrado na noite do xoves nun garaxe da localidade pontevedresa de Vilagarcía de Arousa ocasionou diversos danos materiais xa que o lume calcinou por completo un coche, oito pneumáticos de camión e leña.

Segundo a información facilitada ao 112 Galicia, o teito da construción estivo a piques de colapsar. Os feitos tiveron lugar en Ou Sisto, na parroquia de Solobeira sobre as 23,20 horas do xoves.

Foi un particular o que alertou do incendio e, segundo dixo, o lume puido iniciarse no vehículo. O Centro de Atención ás Emerxencias alertou aos Bombeiros do Salnés e a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, aínda que finalmente ninguén precisou asistencia sanitaria.

A situación tamén foi posta en coñecemento do Servizo de Emerxencias municipal e da Policía Local. O garaxe incendiado está separado da vivenda principal, pero pegado á casa dun veciño que, segundo indicaron os efectivos mobilizados, non resultou afectada.