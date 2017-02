A compravenda de vivendas continúa a senda positiva e crece un 7,7% en 2016

A compravenda de vivendas continuou no ano 2016 a súa senda positiva en Galicia, cunha alza do 7,7% e 13.505 operacións. Este índice experimentara tamén un crecemento do 3,9% en 2015 na Comunidade, tras catro anos consecutivos de caídas, segundo os datos do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Cun cociente de 611 compras por cada 100.000 habitantes, na comunidade galega, como no conxunto do Estado, as operacións víronse incrementadas polo impulso da vivenda usada, que aumentou un 28,4%, ata 9.561 operacións, o 70,8% das compravendas. Pola súa banda, a vivenda nova, con 3.944 operacións, reduciuse un 22,5% en variación anual.

A cifra total de operacións, 13.505, representa menos da metade que o número contabilizado antes do inicio da crise, en 2007, cando en Galicia compráronse 28.830 vivendas.

Segundo réxime da vivenda, a práctica totalidade das compras rexistradas o pasado exercicio, 12.704, correspondéronse con vivenda libre (o 94%), fronte a 801 vivendas protexidas (6%).

En canto a decembro, as operacións con vivendas ascenderon un 5,9%, ata 1.048, o que arroxa un cociente de 47 transaccións por cada 100.000 habitantes. A maioría, 1.007, foron vivenda libre e 41 compravendas correspondéronse con vivenda protexida; mentres 744 vivendas eran de segunda man e 304 eran novas.

ANO 2016

En 2016, o total de fincas transmitidas inscritas nos rexistros situouse en 74.834, un 13,2% menos que en 2015 e 3.384 por cada 100.000 habitantes.

Do global, 20.653 das fincas que se transmitiron o pasado exercicio eran rústicas, 6.145 por compravenda, 8.713 por herdanza, 332 por doazón e 308 a través de permuta, fronte a 5.155 operacións doutro tipo.

Mentres, transmitíronse 54.181 fincas urbanas: 28.893 vivendas, 1.478 solares e 23.810 doutra clase. A gran maioría das urbanas se compravenderon (26.287), houbo 11.302 herdanzas, 500 doazóns, 175 permutas e 15.917 operacións doutro tipo.

En canto ás vivendas transmitidas, 28.893, ademais das 13.505 compravendas, houbo 6.835 herdanzas, 297 doazóns, 62 permutas e 8.194 transmisións doutra clase.

DECEMBRO

En canto a decembro, o total das fincas transmitidas foi de 6.144, un 2,2% máis que no mesmo mes de 2015 e 278 operacións por cada 100.000 habitantes.

Un total de 1.612 correspondéronse con fincas rústicas --697 herdanzas, 483 compravendas, 35 permutas, 18 doazóns e 379 transmisións doutro tipo-- e 4.532 eran urbanas: 2.378 vivendas, 123 solares e 2.031 fincas doutra clase.

A maior parte das transmisións de urbanas foron compravendas, 2.075, pero tamén houbo 1.008 herdanzas, 41 doazóns, seis permutas e 1.402 operacións distintas a estas. Das 2.378 vivendas, 1.048 compráronse e vendéronse, 581 transmitíronse por herdanza, 30 por doazón, dúas por permuta e 717 doutra forma.

CONXUNTO ESTATAL

A nivel nacional, a compravenda de vivendas subiu un 13,6% en 2016 con respecto ao ano anterior, ata un total de 403.900 operacións, a súa maior cifra desde o exercicio 2010.

O mercado de segunda man foi o impulsor deste crecemento anual, o terceiro consecutivo despois de que a compravenda de vivendas subise un 2% en 2014 e un 11,5% en 2015.

O repunte da compravenda de vivendas en 2016 debeuse ao crecemento experimentado nas operacións sobre pisos de segunda man, que se dispararon un 17,8%, ata 328.248 transaccións, a súa cifra máis alta desde 2007. Pola contra, as operacións sobre vivendas novas retrocederon un 1,7% o ano pasado, ata sumar 75.618, o seu volume máis baixo da serie.

O 89,7% das vivendas transmitidas por compravenda durante o ano pasado foron vivendas libres e o 10,3%, protexidas. En total, a compravenda de vivendas libres subiu un 13,5% en 2016, en tanto que as operacións sobre vivendas protexidas repuntaron un 14,5%, ata 41.685 transaccións, encadeando dous anos consecutivos de alzas.

SOBE UN 2,6% O TOTAL DE FINCAS TRANSMITIDAS

Sumando as fincas rústicas e as urbanas (vivendas e outros inmobles de natureza urbana), as fincas transmitidas en 2016 alcanzaron 1.681.686, cifra que é a máis elevada desde 2010 e que representa un aumento do 2,6% sobre 2015. É o segundo exercicio consecutivo no que se incrementan as fincas transmitidas tras o crecemento do 4,9% rexistrado en 2015.

Por compravenda transmitíronse o ano pasado un 9,3% máis de fincas que en 2015, mentres as transmisións por doazón descenderon un 1,2%, as operacións por permuta baixaron un 18,4%, e as transmitidas por herdanza avanzaron un 2,5%.

Segundo os datos do INE, o número de compravendas de fincas rústicas baixou un 1,1% en 2016, ata un total de 125.125 operacións, rompendo deste xeito con cinco anos consecutivos de ascensos. Pola súa banda, as compravendas de fincas urbanas (onde se inclúen as vivendas) aumentaron un 11,4%, ata 701.437 operacións.

No último mes de 2016, a compravenda de vivendas creceu un 6,8% en relación a decembro de 2015, ata sumar 29.582 operacións, moderando en case once puntos o avance interanual do 17,3% rexistrado en novembro. Co repunte de decembro, a compravenda de vivendas acumula once meses consecutivos de alzas interanuais.

En taxa intermensual (decembro de 2016 sobre novembro do mesmo ano), a compravenda de vivendas retrocedeu un 12,5%, o seu maior retroceso neste mes do últimos cinco anos.