Condenado a 13 anos de cárcere Crespo, xunto a Correa e O Bigotes por amaños de Fitur, no primeiro xuízo da Gürtel

O exsecretario de Organización do PP de Galicia Pablo Crespo foi condenado polo Tribunal Superior de Xustiza da Comunitat Valenciana (TSJCV) a máis de 13 anos de cárcere, do mesmo xeito que Francisco Correa, mentres que Álvaro Pérez 'O Bigotes', a máis de 12, no primeiro xuízo da trama Gürtel.

Os considerados xefes da trama Gürtel --Francisco Correa, Álvaro Pérez e Pablo Crespo-- foron condenados a penas que oscilan entre os 12 e os 13 anos de prisión na peza 3 do caso relativa a supostas irregularidades en contratacións da feira Fitur entre os anos 2005 e 2009.

Pola súa banda, Milagrosa Martínez, exconsellera popular de Turismo e expresidenta das Corts Valencianes, foi condenada a 9 anos de prisión polos delitos de prevaricación, malversación e suborno pasivo, mentres que para o seu exjefe de gabinete Rafael Betoret a condena é de seis anos de cárcere.