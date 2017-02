Educación obviou durante meses as queixas sobre a mestra detida

A tensión acumulada no centro durante meses polo seu “raro” comportamento rebentou esta semana. Segundo fontes da contorna do CEIP consultadas por GC, a ensinante ameazou de morte por escrito á familia dunha das súas compañeiras. Levaba tempo facendo algo simiar con outros profesores, segundo fontes ligadas ao colexio.

CEIP de Frións

Isto desencadeou unha denuncia na Policía, que detivo á mestra para tomarlle declaración diante do xuíz. A Xustiza deixouna en liberdade pero coa medida preventiva de non poder enviar mensaxes ás persoas previamente ameazadas vía Whats Up. Esta persoa estivo recentemente ingresada en Psiquiatría e está diagnosticada con un transtorno límite de persoalidade.

Só esta semana, cando saltou a noticia da detención a prensa local, a Consellería de Educación tomou cartas no asunto. O xoves, ao día seguinte de pasar detida polo xulgado, o mércores, a docente non estivo en contacto cos nenos e hoxe venres estaba previsto unha sesión co inspector educativo.

As citadas fontes aseguran que moitos compañeiros asinaron un documento no que indican á Xunta que teñen medo de traballar a soas con esta persoa. Tamén indican que Inspección recibiu polo menos unha queixa oficial dun caso no que un neno sufriu un atragoamento sen que esta mestra fora capaz de reaccionar.

Malia isto, Educación obviou o asunto até esta semana. GC preguntou á Xunta se ía tomar algunha medida para solventar un problema que ten alarmados aos pais e aos compañeiros de traballo.

A lacónica resposta recibida nesta redacción o xoves é que “a Consellería incoou un expediente. Pero trala recepción -hoxe mesmo- dun auto xudicial sobre este asunto, este expediente (atendendo ao procedemento legal) queda suspendido ata que se pronuncie o órgano xudicial”.

Con todo, comentarios da contorna educativa, que GC non puido confirmar, e informacións dos medios locais apuntan a que a docente será finalmente apartada do seu posto. Onte xoves foron numerosos os pais que non levaron aos seus fillos ao centro por medo á reacción desta persoa doente.