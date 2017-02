Detido o dono dunha empresa de Ourense e unha muller dominicana pola súa contratación fraudulenta para regularizala

Axentes da Policía Nacional de Ourense detiveron a un home, dono dunha empresa, e a unha muller natural de República Dominicana por un delito de falsidade documental pola contratación fraudulenta dela para regularizar a súa situación en España.

Segundo informou a Comisaría de Ourense, a operación policial iniciouse o 22 de novembro de 2016 na capital ourensá pola Brigada Provincial de Estranxeiría e Fronteiras nas súas funcións de control da legalidade de regularización dos cidadáns estranxeiros no noso país.

Neste caso a forma utilizada, segundo informan as mesmas fontes policiais, "foi unha falsa relación laboral para conseguir a regularización denominada comunmente como vía de arraigamento", na que as condicións necesarias son tres anos de residencia continuada e unha oferta de traballo de polo menos un ano de duración.

A investigación iniciouse tras unha inspección por parte do Grupo de Estranxeiros nun local onde se exerce a prostitución, no que traballa unha muller dominicana que, ante a presenza policial, "ten unha actitude evasiva a pesar de atoparse en situación regular no noso país", segundo relatan as mesmas fontes.

Tras case tres meses de investigación o Grupo de Estranxeiros pescuda que dita muller conseguira a situación regular no país de forma fraudulenta en 2011 en base a unha parella de feito, motivo polo que se lle retira a autorización de residencia en España.

NOVA AUTORIZACIÓN

No marco das pescudas policiais e, tras prestar declaración persoal da empresa onde traballaba supostamente dita muller, pescúdase que en 2015 consegue de novo a continuidade da autorización de residencia por arraigamento social en base a unha contratación fraudulenta por parte dunha empresa con sede en Ourense.

Ante estes feitos a Policía procedeu á localización e posterior detención tanto do dono da empresa como da cidadá dominicana como presuntos autores de falsidade documental.

Os detidos son uns homes de 59 anos natural de Vigo, ao que lle constan dous arrestos anteriores, e unha muller de 32 anos de República Dominicana, sen antecedentes. Ambos quedaron en liberdade estas policiais.