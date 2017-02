Mobilizados medios tras localizar un vehículo mergullado en Portomarín (Lugo) dunha muller desaparecida

Medios de emerxencias foron mobilizados este venres debido a un vehículo localizado sumergigo na auga no municipio lucense de Portomarín que pertence a unha muller desaparecida en Outeiro de Rei.

Segundo informaron a Europa Press fontes do 112 Galicia, ás 10,40 horas un particular alertou da presenza dun coche mergullado na auga á altura do quilómetro 20,5 da estrada LU-612 en Portomarín.

Fontes consultadas por Europa Press apuntaron que se trata do coche dunha muller cuxo marido denunciara o xoves a súa desaparición en Outeiro de Rei.

Foron mobilizados os Bombeiros de Chantada, GES de Monterroso, Protección Civil e a Guardia Civil de Lugo.