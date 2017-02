Rural.- Asturias declara presenza da praga de pataca en municipios próximos a Galicia e fará un censo de plantacións

O Boletín Oficial do Principado de Asturias (BOPA) publica este venres a resolución transitoria pola que se declara a presenza da praga da 'Tecia solanivora', coñecida como polilla guatemalteca da pataca, nos concellos de San Tirso de Abres, Vegadeo, Castropol, Taramundi, Navia, Valdés e Cudillero, e establécense actuacións para o seu control, ademais de desaconsellar a sementeira do tubérculo.

Na actualidade, a praga da pataca afecta a diversos municipios galegos, entre eles varios na Mariña Lucense, lindeira con Asturias.

Ademais, a resolución tamén declara zona de especial vixilancia, pola súa colindancia cos concellos afectados e a evolución xeográfica que está a manifestar a praga, os concellos de Tapia de Casariego, El Franco, Coaña e Villayón.

As medidas implantadas pola Consellería de Desenvolvemento Rural e Recursos Naturais terán carácter preventivo e estarán vixentes ata que o Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente publique o real decreto que establecerá o programa nacional de control e erradicación do patóxeno, segundo indica o Goberno do Principado en nota de prensa.

Entre as medidas transitorias que recolle a resolución está que os operadores --produtores ou comercializadores-- de pataca deberán notificar de forma inmediata á Consellería de Desenvolvemento Rural cando detecten síntomas ou sospeiten que poida estar presente a polilla nas súas instalacións.

Ademais, co fin de dispor de maior información sobre a superficie plantada e, en particular, a dedicada á produción de pataca para o autoconsumo, e a súa distribución en Asturias, os comerciantes ou puntos de venda de pataca de sementeira "solicitarán dos compradores de pataca de sementeira a seguinte información: nome e apelidos, teléfono, cantidade adquirida e parcela ou lugar de sementeira". Esta información estará a disposición dos servizos de sanidade vexetal da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural e Agroalimentación.

"Todo produtor de pataca, tanto profesional como de autoconsumo, localizado en calquera dos concellos declarados con presenza da praga e dos concellos da zona de especial vixilancia, deberá declarar a superficie plantada ou a plantar neste ano", engade.

Igualmente, a detección da praga en tubérculos que se localicen en almacéns ou cultivos, dos municipios afectados ou non, implicará a súa inmediata eliminación controlada.

"A administración local reforzará a vixilancia da procedencia dos tubérculos que se vendan nos mercados locais, constatando a orixe da pataca comercializada e adoptando medidas para impedir no seu caso a súa circulación", apunta o Principado.

Así mesmo, "en tanto se aprobe a normativa estatal, recoméndase non plantar pataca nas zonas afectadas". Tras a publicación do programa nacional de control e erradicación do patógeno, a presenza da praga nos cultivos das zonas afectadas suporá que estas sexan declaradas como infestadas, procedéndose ao arranque e destrución de colleita.