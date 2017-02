Ferido un septuaxenario ao ser atropelado en Santiago

Un home duns 72 anos de idade resultou ferido nun atropelo rexistrado este venres nun paso de peóns do centro de Santiago de Compostela.

Segundo informaron a Europa Press fontes do 112 Galicia, o atropelo sucedeu sobre as 10,25 horas á altura do número 6 da rúa Virxe da Cerca.

Foron mobilizados a Policía Local, Protección Civil e Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que desprazou ao lugar unha ambulancia medicalizada para atender ao ferido, J.G.I., duns 72 anos, que presentaba traumatismo cranioencefálico e fractura nunha perna, segundo informaron fontes sanitarias.

SINISTRO EN COIRÓS

Por outra banda, sobre as 8,05 horas sucedeu un accidente cun vehículo envorcado no quilómetro 560 da autovía A-6 sentido A Coruña ao seu paso polo municipio de Coirós (A Coruña), segundo datos facilitados polo 112.

Debido a este sinistro foron mobilizados o 061, Guardia Civil de Tráfico e Bombeiros de Betanzos. A muller que ía no vehículo tivo que ser axudada a saír do mesmo e resultou ferida leve.

O vehículo accidentado interrompeu parcialmente a circulación na zona, segundo indicaron as mesmas fontes.