Investigado un condutor interceptado a 206 quilómetros por hora na A-52 en Verín (Ourense)

Axentes da Agrupación de Tráfico da Guardia Civil do Destacamento de Verín (Ourense), que prestaban servizo de inspección de velocidade na autovía A-52, interceptaron a un condutor a 206 quilómetros por hora, cando a velocidade máxima permitida é de 120 km/h nesa vía.

O condutor, a bordo dun turismo Volkswagen Passat, foi interceptado ás 16,00 horas do xoves día 9 á altura do quilómetro 115 sentido Vigo, segundo informou o Instituto Armado.

O home interceptado está investigado como presunto autor dun delito contra a seguridade viaria. Ademais, as mesmas fontes explican que ao condutor, A.A.Q.V., figúranlle no seu permiso de conducir varias condicións restritivas, referentes a mecanismos combinados e transmisión adaptada, ao contar cunha perna ortopédica, polo que conta con limitación de velocidade a 100 km/h.

A Benemérita lembra que a velocidade xenérica máxima para turismos e motos en autoestradas e autovías é de 120 km/h. En estradas secundarias, de 100 km/h ou de 90 km/h en función da anchura da beiravía e en vías urbanas, de 50 km/h.

Para furgonetas, camións e autobuses, a velocidade máxima é inferior tal e como se recolle no artigo 48 do Regulamento Xeral de Circulación.

Por tanto, segundo o Regulamento Xeral de Circulación, os condutores que incumpran a normativa cometerán unha infracción grave ou moi grave, sancionada con multa de 100 a 600 euros e a perda de entre 2 e 6 puntos, dependendo do exceso de velocidade cometido.

PRUDENCIA

O Subsector de Tráfico da Guardia Civil de Ourense realiza un chamamento á prudencia á hora de conducir e de respectar as normas de circulación, co fin de diminuír a sinistralidade viaria nas estradas.

Así lembra que cada ano numerosos condutores circulan a velocidades superiores á permitida, "un feito que en ocasións acaba nun simple susto pero que noutras as consecuencias son letais, non só para os ocupantes do vehículo que non respectaron os límites de velocidade, senón para terceiras persoas que compartían a vía no momento do suceso", segundo advirte.