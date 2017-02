O Concello de Friol estudará declarar 'persoa non grata' ao Bispo de Lugo polo traslado do párroco

O alcalde de Friol, o popular José Ángel Santos, plantexou a posibilidade de levar a un pleno a declaración de "persoa non grata" ao Bispo de Lugo a raíz do traslado do cura que leva doce parroquias de Friol e dúas de Guitiriz, José Ángel Pérez.

O traslado do párroco a Ribas de Sil provocou as protestas dos veciños, co respaldo dos seus alcaldes, unha contestación que se estenderá ao domingo a unha concentración ás 12,00 horas ante a parroquia de Roimil, en Friol. Esta será a segunda mobilización, tras a da pasada semana ante o Bispado.

O alcalde de Friol avanzou que falará co portavoz socialista e vicepresidente da Deputación, Álvaro Santos, para contar co seu respaldo na declaración de "persoa non grata" a Alfonso Carrasco Rouco, aínda que de antemán xa lle "agradece" o apoio a esta reivindicación.

"Se non cambia desta forma de actuar cabe calquera posibilidade, e non hai que descartalo", dixo en referencia á declaración de 'persoa non grata'. "A esencia da Igrexa é escoitar aos seus fregueses e, nesta ocasión, o Bispado de Lugo está a facer todo o contrario, mantéñense á marxe, coas portas pechadas. Pechan os ollos e nin escoitan, nin ven. A sociedade temos que facernos escoitar", resolveu.

Santos insistiu tamén en que proseguirán "as mobilizacións" contra esta decisión "ata ser escoitados". O párroco segue en Friol, aínda que o alcalde confirmou que desde o Bispado xa se lle encomendou a José Ángel Pérez a que mise en Ribas de Sil este fin de semana.