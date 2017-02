Atopan o corpo da muller desaparecida preto do vehículo mergullado no río en Portomarín (Lugo)

O corpo da muller desaparecida en Outeiro de Rei (Lugo), Josefa Blanco Porto, de 48 anos, foi localizado este venres preto do coche mergullado achado pola mañá no Río Ferreira en Portomarín.

Segundo informaron a Europa Press fontes do 112 Galicia, os Bombeiros de Chantada indicaron ás 12,20 horas que o cadáver fora atopado na auga uns cen metros máis abaixo de onde estaba mergullado o vehículo.

A Guardia Civil investiga as circunstancias da morte desta muller de 48 anos de idade e veciña de Outeiro de Rei, segundo indicaron fontes do Instituto Armado.

Sobre as 10,40 horas un particular alertou da presenza dun coche mergullado no río á altura do quilómetro 20,5 da estrada LU-612 en Portomarín.

A irmá da muller denunciara sobre as 3,45 horas deste venres a súa desaparición e indicara que circulaba nun Opel Astra de cor gris, que foi localizado na auga.

Debido a iso, foron mobilizados os Bombeiros de Chantada, GES de Monterroso, Protección Civil e a Guardia Civil de Lugo.