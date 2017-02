Catro de cada 10 parados de Galicia a principios de 2016 vivían no mesmo municipio no que naceron

Catro de cada 10 parados galegos existentes en Galicia no primeiro trimestre de 2016 non variara de concello de residencia desde o nacemento, segundo os datos que publica este venres o Instituto Galego de Estatística (IGE).

En concreto, a porcentaxe de parados que non cambiara de residencia desde que naceu era do 39,67%, o que supón un total de 90.400 persoas --dun total de 227.900--.

Entre os desempregados galegos que modificaran a súa residencia no último ano, o 54,55% mudara de municipio pero dentro da mesma provincia.

Respecto ao ano 2015, aumentou en 1,39 puntos a porcentaxe de parados que non cambiaron de concello de residencia no últimos cinco anos, ao pasar do 81,72% ata o 83,11%, cun total de 189.400 persoas.

A mobilidade das persoas en paro é, con todo, superior á dos ocupados. Así, para o 4,34% dos galegos que no primeiro trimestre de 2016 atopábanse parados, transcorrera menos dun ano desde o último cambio de municipio de residencia.

MOZOS

No primeiro trimestre do pasado exercicio, residían en Galicia 1.021.100 ocupados, dos cales o 1,91% cambiara de municipio de residencia facía menos dun ano.

Por outra banda, o 10,77% levaba vivindo no mesmo municipio entre un e cinco anos e o 87,32% restante, cinco ou máis anos.

Ao considerar a idade dos traballadores, obsérvase como a mobilidade é maior entre os ocupados máis novos. O 3,14% dos mozos menores de 25 anos levaba residindo no mesmo municipio menos dun ano e para os ocupados de entre 25 e 34 anos (ambos inclusive) esta porcentaxe era do 3,75%.

No outro extremo atopábanse os traballadores de 45 ou máis anos. Para este colectivo, a porcentaxe dos que cambiaran de municipio de residencia facía menos dun ano apenas superaba o 1,07% no primeiro trimestre de 2016.

A mobilidade dos ocupados tamén diminuíu lixeiramente con respecto ao acontecido hai un ano. Así, a porcentaxe dos ocupados que cambiou de residencia nos últimos 12 meses pasou do 2,26% en 2015 ata o 1,91% en 2016.

Estatística resalta que o 42,03% dos ocupados residentes en Galicia no primeiro trimestre de 2016 non variara nunca de concello de residencia e o 37,36% si o fixo, pero dentro da mesma provincia.

Por último, entre os ocupados que no primeiro trimestre de 2016 levaban residindo no mesmo concello menos dun ano, o 62,56% cambiara a súa residencia a outro municipio da mesma provincia.